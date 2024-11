Die Skisaison im Allgäu startet früher als geplant

Im Allgäu hat aufgrund des Wetters die Skisaison früher begonnen als geplant. Seit dem Wochenende sind mehrere Lifte in Betrieb – und schon die ersten Allgäuer auf den Brettern unterwegs.

Welche Skilifte schon geöffnet haben

Den Auftakt machte die Liftanlange in Sinswang bei Oberstaufen am Freitag, am Samstag folgten dann die Schwärzenlifte in Eschach bei Kempten. Am Montag geht es auch in Oberstdorf los: Auf dem Söllereck liegt nämlich schon genug Schnee, damit die Söllereckbahn, die Schrattenwangbahn sowie das Ochsenhöfle ihren Betrieb aufnehmen können. Das teilte der Betreiber, OK-Bergbahnen, am Samstag mit.

Ideale winterliche Temperaturen und entsprechender Schneefall hätten den früheren Start am Söllereck möglich gemacht, heißt es. Welche Anlagen genau geöffnet haben, werde vor Ort bekannt gegeben.