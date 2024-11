Früher Saisonstart für erste Wintersportgebiete im Allgäu

Am vergangenen Wochenende liefen im Allgäu schon die ersten Lifte. Die Schwärzenlifte bei Eschach zum Beispiel, die Buronlifte bei Wertach und die Skilifte Sinswang bei Oberstaufen. Das Skivergnügen währte in manchen Gebieten aber nur kurz.

Manche Skigebiete mussten schon wieder schließen

"Es war ein tolles Wochenende", berichtet die Betreiberin der Skilifte Sinswang dem BR. Bis aus Heilbronn und München seien die Skifahrer und Skifahrerinnen angereist. Auch der eine oder andere kleine Dorflift hatte spontan geöffnet. Durch das einsetzende Tauwetter allerdings ist der Spaß auf den Pisten, die nicht künstlich beschneit werden können, jetzt schon wieder vorbei. Die Buronlifte und die Lifte in Sinswang mussten schon wieder schließen – zumindest vorübergehend. Denn Ende der Woche könnte es wieder schneien.

Skibetrieb am Söllereck seit Anfang der Woche

Anders ist die Situation am Söllereck bei Oberstdorf. Dort läuft der Skibetrieb seit Montag, 25. November. Ideale winterliche Temperaturen und entsprechender Schneefall hätten den früheren Start am Söllereck möglich gemacht, heißt es in einer Mitteilung der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen. Welche Anlagen genau geöffnet haben, werde vor Ort bekanntgegeben.

Grasgehren steht in den Startlöchern

Das Team der Bergbahnen Grasgehren und Riedbergerhorn steckt noch in den Vorbereitungen: Es habe zwar fast einen halben Meter Schnee, damit aber auch "supergute" Pisten präpariert werden können, brauche es Zeit, so Jörn Homburg, Geschäftsführer der Bergbahnen. "Deshalb haben wir uns entschieden, jetzt nicht auf Biegen und Brechen schon am Wochenende zu öffnen, sondern mit Ruhe und Verstand." Die Skisaison in Grasgehren wird deshalb am Freitag, 29. November, eröffnet. Damit der Schnee dann auch perfekt ist, wünscht sich Homburg noch etwas mehr frischen Naturschnee und kalte Tage und Nächte, "damit wir dann zusätzlich beschneien können".

Start auf dem Oberjoch wohl am 7. Dezember

Auch auf dem Oberjoch (Gemeinde Bad Hindelang) ist die Revision der Liftanlagen abgeschlossen und die Vorbereitungen auf die Skisaison laufen: "Wir müssen noch die Pisten präparieren und ein paar Schilder und Netze für die Sicherheit unserer Gäste anbringen, dann sind wir eigentlich fertig", sagt Florian Riedlinger von den Bergbahnen Hindelang-Oberjoch. Wenn es dann jetzt zusätzlich schneit und auch kalt ist, könnte der Skibetrieb vorgezogen werden. Die Lifte sollen dann am Wochenende, 7./8. Dezember, schon einmal laufen. In den Regelbetrieb soll es dann ab 13. Dezember gehen. Für den 14. Dezember ist eine große Ski-Opening-Party mit Live-Musik geplant.

Auch erste Loipen sind schon präpariert

Ebenfalls am Wochenende um den 13. Dezember will die Alpspitzbahn in Nesselwang starten. Weitere Skigebiete im Allgäu wie zum Beispiel Fellhorn und Kanzelwand eröffnen die Bergbahnen voraussichtlich am 6. Dezember. Auch die ersten Loipenkilometer sind bereits gespurt: im Nordic-Zentrum in Oberstdorf zum Beispiel oder in Nesselwang.

Wichtig: Aufgrund des warmen Wetters kann sich der Status von Pisten und Loipen schnell wieder ändern. Wer also einen Ausflug plant, sollte sich vorher im Netz informieren, ob die anvisierten Wintersportgebiete tatsächlich auch geöffnet sind.