Uni Augsburg: Wintersemester in maximal 20 Grad warmen Räumen

Am heutigen Montag beginnt an der Universität Augsburg das Wintersemester. Für insgesamt rund 19.500 Studentinnen und Studenten gehen jetzt wieder die Vorlesungen und Lehrveranstaltungen los. Etwa 4.000 junge Menschen nehmen heuer ihr Studium in Augsburg auf. Für sie fand schon in der vergangenen Woche eine Einführungswoche statt.

Podcast mit Tipps und Tricks zum Unialltag in Augsburg

Um allen Studierenden und Interessierten einen Überblick über die Universität Augsburg zu geben, startet mit dem neuen Wintersemester der Podcast "UniA to go". Darin geben zwei Studentinnen Ratschläge zum Universitätsalltag in Augsburg.

Uni Augsburg drosselt Heizung auf maximal 20 Grad

Dieses Semester wird an der Universität Augsburg wieder in Präsenz gelehrt - mit einer neuen Herausforderung: Die Energiekrise fordert auch an der Universität ihren Tribut. So wird die Heizung aller Gebäude auf eine Temperatur von maximal 19 bis 20 Grad reduziert. Die Universität weist darauf hin, dass jedes Grad kälter etwa sechs Prozent Heizkosten einspare.

Zwei neue Forschungszentren und neue Studiengänge

Mit Beginn des Wintersemesters werden die Forschungsschwerpunkte Klima und Künstliche Intelligenz weiter ausgebaut. Dazu werden zwei neue Zentren eröffnet. Außerdem bietet die Universität vier neue Studiengänge in den Bereichen Data Science, Mathematik, Kunstpädagogik und Materialchemie an.