BR24live, 20.15 Uhr: Trauer um Benedikt

Fast acht Jahre lang dauerte das Pontifikat von Benedikt XVI. – bis er 2013 die Welt mit seinem Rücktritt überrascht. Eigentlich hatte sich der Bayer Joseph Ratzinger der akademischen Welt verschrieben, und doch wurde er Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

Die Kirchenkarriere des Bayern Joseph Ratzinger

Nach vielen Jahren als Professor für Theologie in Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg ernannte Papst Paul VI. Joseph Ratzinger 1977 zum Erzbischof von München und Freising. Im gleichen Jahr wurde er zum Kardinal erhoben.

Papst Johannes Paul II. betraute ihn 1981 mit der Leitung der Römischen Glaubenskongregation, 2002 wurde er zum Vorsitzenden des Kardinalskollegiums. Am 19. April 2005 wurde Joseph Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt und gab sich den Namen Benedikt XVI.

Abschied vom emeritierten Papst Benedikt XVI.

Dann im Februar 2013 der Rücktritt. In den Jahren danach führte er ein zurückgezogenes Leben in einem ehemaligen Kloster in den vatikanischen Gärten - doch bis zuletzt meldete sich Benedikt auch als emeritierter Papst immer wieder zu Wort.

Nach seinem Tod am 31. Dezember 2022 sehen die Zeremonien anders aus als bei einem Papst, der im Amt stirbt. Am 5. Januar wird Papst Franziskus die Totenmesse für seinen Vorgänger halten. Die Trauerfeier für Benedikt in Rom soll "feierlich, aber einfach" sein, hieß es aus dem Vatikan. Damit entspreche man dem Wunsch des Verstorbenen.