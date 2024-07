Nürnberg bekommt direkte Verbindung zum Münchner Flughafen

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024 wird der Flughafen-Express vom Münchner Flughafen über Regensburg bis nach Nürnberg verlängert. Wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) mitteilt, hat der Aufsichtsrat der Verlängerung zugestimmt. Alle zwei Stunden soll dann ein Direktzug fahren. Die Fahrtzeit beträgt zweieinhalb Stunden, da der Zug über Regensburg und Landshut fährt.

Längere Fahrtzeit, aber bequemer

Wer direkt von Nürnberg aus fährt, kommt über den Fernverkehr etwas schneller an sein Ziel: mit dem ICE von Nürnberg direkt nach München und von dort per S-Bahn zum Flughafen, dauert es laut dem Buchungssystem der Bahn in der Regel etwas mehr als zwei Stunden, also etwa eine halbe Stunde kürzer als mit dem Regionalzug. Allerdings könnte diese Variante durch das Umsteigen für einige Fahrgäste als unkomfortabler erscheinen. Wer zwischen A und B gerne sitzen bleibt, kann sich auf die Direktverbindung freuen.

Mit dem Fahrplanwechsel wird ab Dezember erstmals eine Bahnlinie im bayerischen Regionalverkehr von der Deutschen Bahn (DB) und dem Verkehrsunternehmen Agilis gemeinsam betrieben. Der RE 50 wird ab Dezember stündlich von Agilis zwischen Nürnberg und Regensburg betrieben und zweistündlich mit dem Flughafenexpress nach München verknüpft. Neu ist eine Linie des RE 50 zwischen Nürnberg und Plattling.

Direkt zum Münchner Flughafen: Auch Oberpfalz profitiert

Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sagte, von den neuen Verbindungen profitiere der Flughafen München ebenso wie der Großraum Nürnberg und die westliche Oberpfalz. Denn der Flughafen-Express hält auch in Neumarkt, Parsberg und Beratzhausen. Außerdem werde damit wieder eine direkte Bahnverbindung zwischen Freising, Moosburg und Landshut nach Nürnberg geschaffen.

Die Verlängerung des Flughafen-Expresses nach Nürnberg sei Teil eines Vier-Stufen-Konzeptes, mit dem der Münchner Flughafen langfristig auch an den Fernverkehr angebunden werden soll.