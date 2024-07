Rettungskräfte befreien eingeklemmtes Kind aus U-Bahn

In den fahrerlosen U-Bahnen in Nürnberg haben die Fahrgäste freie Sicht durch die Frontscheibe. Das Bedienpult ist abgedeckt und ein beliebter Platz bei Kindern. Doch der ist nicht ungefährlich. Laut Polizei hat sich am Montag ein Kind zwischen der Frontscheibe und dem Bedienpult der fahrerlosen U-Bahn verfangen.

Mädchen blieb unverletzt

Das Mädchen war nach Angaben der Verkehrsbetriebe VAG auf dem Bedienpult an der Frontscheibe gekniet. Da die U-Bahnen auf der Linie U3 autonom fahren, ist das Bedienpult abgedeckt. Dabei geriet das Mädchen laut Feuerwehr mit dem Bein zwischen Bedienpult und Frontscheibe und blieb dort stecken.

Die Eltern konnten ihre Tochter nicht selbständig befreien. Die Integrierte Leitstelle alarmierte umgehend Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Helfer drückten das Bedienpult mit Keilen leicht nach hinten, befreiten das Mädchen und übergaben es schließlich den erleichterten Eltern. Das Mädchen blieb den Einsatzkräften zufolge unverletzt.

"Bedienpult der U-Bahn nicht zum Sitzen da"

Das Bedienpult sei generell nicht zum Sitzen da - auch wenn es wegen der Aussicht auf den U-Bahn-Tunnel verführerisch sei, betonte eine VAG-Sprecherin mit Blick auf den Vorfall. Bei einer Notbremsung gebe es dort keine Möglichkeit, sich festzuhalten. Man würde ungebremst gegen die Frontscheibe stoßen oder herunterfallen, so die VAG-Sprecherin.