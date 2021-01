Tod von Siegfried Fischbacher: "I bin an Rosenheimer"

Viele Menschen im Landkreis Rosenheim erinnern sich an so manche Begegnung mit Siegfried Fischbacher und seinem Partner Roy Horn, der bereits im Mai vorigen Jahres im Alter von 75 Jahren verstorben ist.

Das Duo "Siegfried und Roy" war der Rosenheimer Heimat von Siegfried Fischbacher bis zuletzt eng verbunden, mehrmals galt dem Samerberg ein Besuch. So erinnern Bilder von Anton Hötzelsperger aus Prien an den letzten Besuch bei der Familie von Entenwirt Peter Schrödl in Törwang im Jahr 2019.