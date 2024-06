EZB senkt erstmals seit 2019 die Zinsen

Die Zinssenkung galt bereits vor ihrer Verkündung durch die Europäische Zentralbank (EZB) als ausgemacht. Jetzt ist sie offiziell: Obwohl die Inflation in Europa im Mai bei 2,6 Prozent gelegen hatte, senkte die EZB die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent.

Den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz, den Banken für das Parken von Geld bei der Zentralbank erhalten, senkte sie auf 3,75 Prozent von bisher 4,00 Prozent. Letztmalig hatte die Notenbank im September 2019 die Zinsen gesenkt.

Mit ihrem Schritt nach unten folgt die EZB den Notenbanken in Kanada, der Schweiz und in Schweden, die bereits die Zinsen gesenkt haben. Die einflussreiche US-Notenbank Federal Reserve hält bislang noch die Füße still, weil sich die Inflation in den Vereinigten Staaten zuletzt als weiterhin sehr stark erwiesen hat.