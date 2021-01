Spahn: "Harte private Einschränkungen machen einen Unterschied"

Gut drei Monate dauert er bereits: der Lockdown in Deutschland. Seit dieser Woche zeichnet sich erstmals ab, dass die Zahlen vielerorts deutlich zurückgehen. "Wir verzeichnen einen positiven Trend bei den Fallzahlen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf der Bundespressekonferenz. "Die 7-Tage-Inzidenz liegt seit langem wieder unter 100, die harten Maßnahmen machen tatsächlich einen Unterschied, sie wirken." Über den Berg sei man jedoch noch nicht. Der Bevölkerung stünden nach wie vor harte Wochen der privaten Entbehrungen bevor. Dennoch: "Die harten Einschränkungen im privaten Bereich machen einen Unterschied", sagte Spahn.

Spahn: "Kein Europa First"

Den Start der bundesweiten Impfkampagne bezeichnete er erneut als schwierig. Zwar gebe es Schwierigkeiten bei der Lieferung der bestellten Impfstoffe, dennoch sei er überzeugt, dass im ersten Quartal dieses Jahres alle Menschen über 80 Jahren ein Impfangebot erhalten werden. Und sagte darüber hinaus, "alle, die wollen, werden im Sommer ein Impfangebot erhalten." Zum Konkurrenzkampf mit Großbritannien in Sachen Impfstofflieferungen sagte er, es gehe nicht um Europa First, sondern um einen fairen Zugang für alle.

Auch der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, gibt sich angesichts bundesweit sinkender Neuinfektionen zuversichtlich. "Wir befinden uns auf einem guten Weg, der muss aber auch weiterhin konsequent beschritten werden", sagte Wieler. Bei genauerer Betrachtung der Zahlen zeige sich schließlich, dass die Inzidenz eigentlich nur in den vier der am stärksten betroffenen Ländern zurückgegangen sei, in den anderen zwölf Bundesländern blieb sie hingegen eher gleich. Sorge bereiteten ihm deshalb besonders die Varianten des Virus. Zu den Mutanten gebe es noch immer offene Fragen. So gebe es noch keine stichhaltigen Informationen zur Verbreitung und zur Frage, ob auch Menschen die sich schon mit dem ursprünglichen Virus angesteckt haben, erneut erkranken könnten.