So soll ein 3D-Modell von Landsberg beim Klimaschutz helfen

Eine Münchner Softwarefirma hat sich dafür mit einem Landsberger Flugzeughersteller und der Stadt Landsberg zusammengetan: Gemeinsam haben sie ein virtuelles Abbild des Stadtgebiets erschaffen, einen sogenannten Digitalen Zwilling. In dem 3D-Modell sind sämtliche Gebäude, Straßen und Bäume im Stadtgebiet sichtbar. Die Besonderheit in Landsberg: Über die 3D-Ansicht kann zusätzlich noch die Wärmebildansicht gelegt werden.

Mit dem Modell kann man nun zum Beispiel verfolgen, wo es besonders viel Abwärme gibt in Landsberg - und sich überlegen, wie und wo man die Wärmeabstrahlung reduzieren kann.

Luftbilder mit tieffliegendem Ultraleichtflugzeug

"Wir hatten hohe Erwartungen, waren dann aber doch überrascht, wie gut das Ganze funktioniert hat. Wir haben keine sehr teuren Kameras verwendet und können dennoch jedes Gebäude in 2,7 Zentimeter Genauigkeit in 3D abbilden", erklärt der Gründer von 3D-Realitymaps, Florian Siegert. Mit seinen Partnern hat er ein solarbetriebenes Ultraleichtflugzeug von Elektra Solar mit verschiedenen Kameras ausgestattet: Fünf Fotokameras aus verschiedenen Winkeln für das 3D-Modell und die Wärmebildkamera. Das Flugzeug konnte dann in nur 300 Metern Höhe über die Stadt fliegen und die Bilder aufnehmen - mit einer Drohne würde man dafür keine Genehmigung bekommen, so Siegert.

Respekt vor dem Datenschutz

Datenschutzbedenken räumt er jedoch aus - auch wenn das wohl eine der ersten Reaktionen im Landsberger Stadtrat war: Seine Firma wisse ja nicht, wer in einem Haus wohne, lediglich wo das Dach enden würde. Zudem würden sie das 3D-Modell ja auch nicht veröffentlichen, sondern nur der Stadt Landsberg zur Verfügung stellen, die die Grundbucheinträge sowieso vorliegen habe.