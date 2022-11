So schützen Landwirte Kommunen vor Überschwemmungen

Mai 2015: In dem Dorf Mühlhausen in Niederbayern regnet es stundenlang - bis der Boden das Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Doch das Dorf wird nicht nur mit Wasser überschwemmt. Felix Schmitt erinnert sich: "Auslöser war typischer Starkregen. In dem Fall kommt noch der ganze Schlamm mit runter und den finden Sie dann in den Dörfern in den Kellern, wenn es blöd läuft, in den Häusern wieder."

Äcker sollen Wasser aufnehmen

Das Dorf Mühlhausen im Landkreis Kelheim liegt in einem Tal. Wenn es stark regnet, sammelt sich das Wasser unten im Dorf wie in einer Badewanne. Und bekommt den Schlamm der umliegenden Felder ab. Felix Schmitt will verhindern, dass so etwas nochmal passiert. Er arbeitet beim Amt für Ländliche Entwicklung in Bayern für die Initiative "boden:ständig" und berät Kommunen sowie Landwirtinnen und Landwirte. Das Ziel: Flächen wie Äcker sollen bei Starkregen möglichst viel Wasser aufnehmen, denn "jeder Milliliter, der nicht abfließt, ist entsprechend weniger Liter im Ort", erklärt Felix Schmitt.