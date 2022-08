So lief die erste Allgäuer Festwoche nach der Pandemie

Insgesamt zählte die Stadt Kempten rund 180.000 Besucher an den neun Veranstaltungstagen. Damit sind laut Stadt in diesem Jahr sogar mehr Besucher als 2019 vor der Coronapandemie in den Stadtpark gekommen. Damals lag die Gesamtbesucherzahl bei etwa 172.000. Kemptens Oberbürgermeister Kiechle zeigte sich daher "überglücklich": Die Allgäuer Festwoche sei nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder zu einem Ort der ungezwungenen Begegnung geworden. "Für unsere Besucher und Aussteller war es eine gewinnbringende Veranstaltung. Ich danke allen, die sich dieser gewaltigen Herausforderung so erfolgreich gestellt haben", so Kiechle.

Festwoche mit neuem Konzept

Zunächst war wegen der Corona-Pandemie nicht klar, ob die Allgäuer Festwoche - sie ist ein Mix aus Messe, Kulturveranstaltung und Volksfest - überhaupt stattfinden kann oder ausfallen muss, wie in den beiden Jahren davor. Schließlich herrschte noch ein Mangel an Großzelten und Zeitdruck bei den Vorbereitungen, weil die langjährige Organisatorin der Festwoche, Martina Dufner, zurückgetreten war. Unter der Leitung der künftigen Festwochen-Chefin, Michaela Waldmann, wurde ein neues, kleineres Festwochenkonzept entwickelt - mit erstmals nur etwa 110 Ausstellern, statt wie bisher über 300.

Dafür gab es erstmals auf der Festwoche Fahrgeschäfte, unter anderem ein Mini-Riesenrad. "Die Familien waren begeistert von den Schaustellern", so Michaela Waldmann, die designierte Chefin der der Allgäuer Festwoche. Ebenfalls neu war dieses Jahr das "Haus der Allgäuer Werte" in der Markthalle, organisiert von der Allgäu GmbH mit vielen Partnern aus der Region.

Konzept kommt auf den Prüfstand

Gut angekommen sei auch der freie Eintritt. Ob dieser aber in Zukunft beibehalten wird, sei noch offen. Die Erkenntnisse der diesjährigen Allgäuer Festwoche werden laut Stadt Kempten als Planungsgrundlage für die nächste Allgäuer Festwoche 2023 dienen. Diese findet voraussichtlich vom 12. bis 20. August 2023 statt.