Skydiving in Landshut - Spektakuläre Bilder

Für manche ist sie die schönste Stadt Deutschlands: Landshut. Einst Sitz der Wittelsbacher Herzöge. Mit der prächtigen Burg Trausnitz, der Martinskirche mit dem höchsten Ziegelturm der Welt und der historischen Altstadt. All das gibt es jetzt aus einer völlig neuen Perspektive zu sehen.

Weltklasse Skydiver haben sich Landshut spektakulär mit speziellen Fallschirmen und so genannten Wingsuits aus der Luft genähert und alles gefilmt. Am Samstag ist die "Film- und Making of Premiere" im Koenig-Museum Landshut zu sehen. Das Video steht ab Montag online auf den Media-Kanälen der Stadt Landshut. BR24 durfte schon vorab ein wenig auf die spektakulären Bilder schauen.

Landshuter Martinkirche beeindruckt Flugakrobaten

So hat Landshut wahrscheinlich noch niemand gesehen. Im menschlichen Anflug von oben, völlig neu in Szene gesetzt. Entstanden ist das Projekt fast zufällig. Die Skydiver arbeiten mit der Agentur Starelation in Landshut zusammen. "Das war ein totaler Zufall", erzählt Agenturchef Sebastian Starre BR24: "Miles Daisher, einer der besten - wenn nicht der beste - Base-Jumper und Wingsuit Flieger, hat mich hier in Landshut besucht und dann hat er gesagt: Wow – was ist denn das für eine Kirche? Kann man da runterspringen? Dann hab ich gesagt: Runterspringen werden sie nicht genehmigen aber vielleicht finden wir da was."

Der besondere Kick beim Skydiving: Die Sportler rasen so lang wie möglich aus großer Höhe im freien Fall auf die Stadt unten zu. Den Passanten hinter den Absperrungen stockt der Atem. Das alte Landshut erscheint aus ganz neuer Perspektive.

Hohe Sicherheitsmaßnahmen

Aus der Idee wurde schnell Wirklichkeit – und Landshut zur Geburtsstadt für Urban Skydiving in Deutschland. Fallschirmsprünge in die Stadt bis zur sprichwörtlich letzten Sekunde im freien Fall. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen, erzählt Michael Bragulla vom Standmarketing Landshut: "Gerade für die Einstellung hier bei der Martinskirche haben wir sehr früh am morgen gedreht, also noch kaum Menschen unterwegs waren. Damit da ja nix passieren kann. Alles wurde abgesperrt. Also rund um die ganze Produktion ist sehr auf Sicherheit geachtet worden."

Weltpremiere geklappt

Die spektakulären Aufnahmen sind durch eine Kooperation mit einem großen österreichischen Getränkehersteller entstanden. In Landshut gab es vereinzelt Kritik wegen des großen Aufwandes. Doch die Sportler und das Produktionsteam verzichteten nach Angaben des Stadtmarketings auf große Gagen. Sie wollten in die historische Stadt springen.

Landshut bekommt dafür die spektakulären Luftaufnahmen und darf damit werben. Die Aktion sei nicht teurer gewesen als manches Hinweisschild an der Autobahn: "Das war ein Gewinn für die Sportler", sagt Michael Bragulla, "das war die Weltpremiere im Urban Skydiving, die auch für sie großen Wert hatte und für die Stadt Landshut ist es ein großer Imagegewinn."

Die Isar als Landebahn

In Szene gesetzt werden die schönsten Gebäude und Plätze der Stadt wie das Koenig-Museum. Für Skydiver Max Manow eine der schönsten Herausforderungen seiner bisherigen Karriere. "Das sportliche Highlight für mich hier war hier am Koenig-Museum das Dach zu berühren bei der Landung. Das habe ich so vorher auch noch nicht gemacht. Wir haben darauf den ganzen ersten Tag hintrainiert und ich war dann sehr froh, dass es geklappt hat."

Ganz neu inszeniert wird von den Sportlern die Isar, schon immer Lebensader der Stadt. Für die Flugakrobaten dient sie als Landebahn.