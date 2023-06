Sie vergöttern ihre Stars: Ab wann ist Fankult toxisch?

Harry Styles ist immer dabei

Diese Art der Fanliebe ist nicht nur teuer. Sie ist oft so einnehmend, dass wenig Zeit für anderes bleibt – so auch bei Michelle: "In jeder freien Minute eigentlich ist man am Handy oder am PC oder auf Youtube um sich irgendwas anzuschauen, um immer zu schauen: 'Okay, bin ich auf dem neusten Stand, ist irgendwas passiert?' Um sich zu vernetzen und um zu schauen, wenn es einem nicht gut geht, sich aufzubauen zwischendurch."

Das Netz schweißt die Fans in zusammen. Der Hype um Harry Styles wird von seinen Fans im Internet befeuert. Und gleichzeitig ist es der Ort, in dem die Grenzen zwischen Obsession und toxischem Fankult gefährlich verschwimmen können. Es gibt unendlich viele Videos, die Fans aus aller Welt täglich hochladen, kommentieren und teilen. Dabei entstehen auch gefährliche Verschwörungstheorien.

Wenn Fans zu Stans werden

Noch zu Zeiten der Boygroup One Direction verbreitet sich unter vielen Fans der Glaube: Harry und sein Bandkollege Louis Tomlinson sind ein Paar. Für viele Fans ist eindeutig, dass die Liebe der beiden vom Management unterdrückt und deshalb verheimlicht wird. So kommt es zu einer vehementen Hetzkampagne gegen Styles' damalige Partnerin Olivia Wilde auf Social Media. Olivia sei ekelhaft – und die Beziehung Fake. Harry äußert sich nur ein einziges Mal dazu. In einem Interview im Musikmagazin Rolling Stone sagt er, das sei ein "Shitstorm von Leuten, die versuchen, schrecklich zu anderen zu sein." Das gebe ihm "natürlich kein gutes Gefühl".

Zu negativen Erfahrungen mit seinen Fans hat sich Harry Styles noch nie explizit geäußert. Auch wenn die Kunstfigur, die er erschaffen hat, mehr oder weniger ihnen ausgeliefert ist. So wird er selbst 2022 Opfer eines Stans – eines stalkenden Fans. Der junge Mann schläft wochenlang vor seinem Anwesen, folgt ihm, wann immer er kann und bricht schließlich bei ihm ein. Ist das der Preis für den Erfolg?

"Geht gar nicht. Ich bin enorm krasser Fan. Aber er hat auch ein Recht auf Privatsphäre. Auf der Bühne steht er da, um uns zu entertainen, keine Frage, aber sobald er die Bühne verlässt ist er ein ganz normaler Mensch wie jeder von uns auch", sagt Michelle in der Kontrovers-Story.

"Wenn er dann da vorne steht und einen anschaut …"

Mittlerweile sind es nur noch wenige Stunden vor dem Konzert auf dem Olympiagelände. Michelle und ihre Freundinnen haben sich stilgerecht umgezogen – mit Federboa und bunten Anzügen. So wollen sie möglichst nah vor Harry Styles stehen: "Ich würde schon sehr viel dafür tun, um ihm als Person mal ein bisschen nahezukommen, um einfach nur mit ihm zu reden mal, das wäre einfach schon ein Traum", gesteht Michelle.

Nach 36 Stunden warten, campieren und fiebern ist dann der Moment gekommen. Michelle steht mit ihren Freundinnen an der Absperrung, nur einen Meter von Harry Styles entfernt. Er läuft an ihnen vorbei. Kreischen. Ein für alle überwältigender Moment, der nur wenige Sekunden dauert. Nach einunddreiviertel Stunden ist das Konzert vorbei.

Ob es sich gelohnt hat?

Michelle hat schon Karten für ihr nächstes Konzert – Anfang Juli spielt Harry Styles in Frankfurt.