"Shame On You!" - Polizei stellt Anti-Gaffer-Aufkleber vor

Die Sommerferien haben begonnen. Das bedeutet auch wieder mehr Verkehr auf deutschen Autobahnen. Der perfekte Zeitpunkt für die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) ihre neuen Autoaufkleber vorzustellen.

Polizei will auf großes Problem aufmerksam machen

Mit dem Slogan "Gaffer - Shame On You!" will die DPolG auf ein großes Problem aufmerksam machen: Schaulustige, die Unfallorte fotografieren und filmen.

"Diese pietätlose und menschenverachtende Sensationsgier behindert nicht nur die Einsatzkräfte der Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr und THW, sondern bringt eine erhebliche Missachtung der Persönlichkeitsrechte der verstorbenen oder verletzten Unglücksopfer zum Ausdruck." Rainer Nachtigall, bayerischer Landesvorsitzende