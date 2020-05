Serieneinbrecher in Nürnberg vor Gericht

In einem Fall soll er in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg eingebrochen sein und neben Bargeld und Schmuck auch die Autoschlüssel sowie die EC-Karte des Opfers erbeutet haben. Anschließend hob er der Staatsanwaltschaft zufolge mit der gestohlenen EC-Karte mehr als 3.000 Euro ab und verkaufte das Auto weiter.

Urteil im Juli erwartet

Mehr als 20 Fälle hat die Staatsanwaltschaft zusammengetragen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann durch die Einbrüche seine Drogensucht finanzierte. Für den Prozess sind neun Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird am 6. Juli erwartet.