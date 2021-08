Seniorenheim in Osterhofen nach Schmorbrand evakuiert

Weil nach einem technischen Defekt die Stromversorgung einer Seniorenresidenz im niederbayerischen Osterhofen im Landkreis Deggendorf nicht wieder hergestellt werden konnte, sind die Bewohner am späten Dienstagabend in ein anderes Heim gebracht worden.

Schmorbrand im Kellerraum

Die Aktion verlief ohne Komplikationen, so der Einsatzleiter des Rettungsdienstes. 32 Frauen und Männer, von denen einige auf fremde Hilfe angewiesen sind, sind vorübergehend in einer Einrichtung des BRK in Plattling einquartiert worden. Dort wurde eine komplette Station frei gemacht. Bereits am Nachmittag wurde ein Großaufgebot der Feuerwehren zu dem Seniorenheim in der Innenstadt von Osterhofen gerufen. In einem Kellerraum war eine Leuchtstoffröhre durchgeschmort, der Qualm hatte die Brandmeldeanlage der Einrichtung ausgelöst.

Niemand verletzt

Verletzt wurde bei dem Schwelbrand niemand, die Feuerwehren hatten die Situation rasch unter Kontrolle. Die Stromversorgung des Seniorenheims konnte allerdings bis zum Abend nicht wieder hergestellt werden. Auch Experten waren zunächst ratlos. Deswegen hatte sich die Einsatzleitung am Abend dazu entschieden, die Bewohner in eine andere Einrichtung zu verlegen.

"Den Patienten geht es sehr gut, sie haben das alles auch sehr ruhig aufgefasst", sagte Christopher Möhrle, Organisationsleiter des Rettungsdienstes, am Abend dem BR vor Ort. Es sei niemand verletzt und die Verlegung der Bewohner laufe ohne Hektik.

Wann die Bewohner in die Seniorenresidenz zurückkehren können, ist derzeit noch unklar.