08.06.2021, 06:38 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Schweinfurter Wildpark öffnet nach siebenmonatiger Corona-Pause

Er ist eine der Attraktionen in Unterfranken: Der kostenlose "Wildpark an den Eichen" in Schweinfurt. Rund sieben Monate war er wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Jetzt öffnet er wieder.