Schweinfurter Liedermacher Matze Rossi unterstützt Kindertafel

Die Konzertbesucher stehen in der Schlange zum Einlass. In den Händen halten sie statt Bierdosen einen Bund Karotten, ein Glas mit Schokoaufstrich, oder ein Päckchen Käse-Aufschnitt. So könnte es am Samstag vor dem Schweinfurt Stattbahnhof aussehen, wenn Matze Rossi und Band ihr Abschlusskonzert spielen. Denn der Schweinfurter Singer/ Songwriter Matze Rossi aka Matthias Nürnberger ist nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder auf großer Deutschlandtour.

Soziales Projekt als Begleitprogramm

Begleitend zur Tour hat sich ein soziales Projekt entwickelt: Matze Rossi und Band arbeiten in jeder Auftrittsstadt wie Berlin, Hamburg oder Dortmund mit vor Ort ausgewählten gemeinnützigen Organisationen zusammen, um deren Arbeit zu unterstützen. Dabei spannt sich der Bogen von Spenden für Frauenhäuser und Obdachlosen-Hilfe, Unterstützung für flüchtende Menschen bis hin zur Kindertafel.

Schweinfurter Kindertafel als Projekt in der Heimatstadt

Natürlich darf Schweinfurt als Heimatstadt von Matze Rossi nicht fehlen. Das Konzert im Stattbahnhof am Samstag, 7. Mai, ist der krönende Schlusspunkt der ersten großen Band-Tour. Hier möchte er zusammen mit seiner Band die Schweinfurter Kindertafel unterstützen und über deren Arbeit informieren. Dabei wird er im Vorfeld seine Fans animieren, an diesem Konzertabend die Kindertafel sowohl mit Nahrungsmitteln oder auch Geldspenden zu versorgen. Natürlich können man Pate werden und jeden Monat beispielsweise einen Euro spenden, meint der Musiker. Aber es sei auch schön, direkt zu helfen: "So haben wir mit der Schweinfurter Kindertafel verabredet, dass ein Team der Kindertafel samt Kühlwagen vor Ort sein wird, um beispielsweise die Nahrungsmittel, die Bestandteile der Frühstückstüten sind, zum Konzert mitzubringen und gleich abzugeben. Ohne Umweg kommen dann die Waren da an, wo sie tatsächlich gebraucht und entsprechend weitergegeben werden", erläutert Rossi.

Nicht nur Konserven mitbringen

Zum Konzert können die Konzertbesucher vorwiegend nicht verderbliche Lebensmittel mitbringen, wie etwa Rohkostgemüse (z.B. Karotten, Paprika), Obst (Äpfel, Birnen), Getränke wie z.B. Six-Packs mit 0,33 -Liter-Wasser-, oder Apfelsaftschorle-Flaschen (unbedingt Plastik-Pfandflaschen) und Milch- oder Kakao-Tetrapacks. Möglich seien aber auch Käse- und Wurstaufschnitte, da die Kindertafel entsprechende Kühlmöglichkeiten dabei haben wird.

Matze Rossi ist beeindruckt vom Einsatz der Ehrenamtlichen

Seit einer Spendengala im Restaurant Rückhertz ist Matze Rossi begeistert vom Einsatz der Schweinfurter Kindertafel: "Ich bin sehr beeindruckt wie sich die ehrenamtlichen Helfer der Kindertafel um Stefan Labus seit 2009 einsetzen, um die Grundbedürfnisse der jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft zu sichern." Nach Angaben des Musikers lebt in Schweinfurt jedes fünfte Kind zwischen dem dritten und 15. Lebensjahr in Kinderarmut. In den über zehn Jahren des Bestehens der Kindertafel wurden laut Rossi inzwischen weit über eine halbe Million(!) Frühstückstüten für Kinder schultäglich frisch gepackt und verteilt.

Aktion kommt gut an

Als Stefan Labus, Vorsitzender der Schweinfurter Kindertafel e.V., von Matze Rossis Idee erfuhr, dass und wie die Kindertafel unterstützt werden soll, war er sofort Feuer und Flamme. Er freut sich sehr über das großartige Engagement von Matze und seiner Band, denn die Kindertafel finanziert sich und ihre Aktionen ausschließlich über Spenden. „Geld- und auch Sachspenden und jeder Betrag, jede Idee ist wunderbar und wird sehr, sehr gerne genommen. Ich bin sicher, nicht nur das Konzert im Stattbahnhof wird sensationell, auch die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Fans wird großartig sein. Ich bedanke mich vorab schon einmal sehr, sehr herzlich und bin gespannt auf diesen ganz besonderen Abend!“, so Stefan Labus, der für sein soziales und politisches Engagement erst kürzlich den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten hat.