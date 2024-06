Schock bei Auto-Zulieferer Preh: 420 Jobs sollen wegfallen

Ein harter Schlag für den Automobilzulieferer-Standort Bad Neustadt im Landkreis Bad Neustadt. Der Automobilzulieferer Preh will noch ab diesem Jahr an seinem Stammsitz in Bad Neustadt 420 Arbeitsplätze abbauen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Geschäftsführung sieht keine andere Möglichkeit

Die Preh-Geschäftsführung begründet den Stellenabbau mit Maßnahmen zur Sicherung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Aufgrund der schwierigen Marktlage der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer sei die Stellenstreichung unumgänglich. Der Abbau der Arbeitsplätze werde alle Bereiche und Funktionen des Unternehmens betreffen und soll bis Ende 2024 angegangen werden.

Ziel sei es, in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat die Maßnahmen so sozialverträglich wie möglich umzusetzen. Der Sitz der Preh-Gruppe solle in Bad Neustadt verbleiben. Preh-CEO Zhengxin "Charlie" Cai erklärte: "Preh ist nicht immun gegen die schwache gesamtwirtschaftliche Lage und den negativen Branchentrend." Cai zufolge erwirtschafte der Standort in Bad Neustadt seit fünf Jahren Verluste. Daher sei der Abbau von rund 420 Mitarbeitern in Bad Neustadt notwendig, um diesen Standort wieder in eine finanziell gesunde Situation zu bringen.

Belegschaft über Jobabbau informiert

Am Dienstagvormittag wurde die Belegschaft in der Stadthalle von Bad Neustadt informiert. Der Vorsitzende Daniel Rossmann sagte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, dass der Betriebsrat angesichts der Entscheidung "absolut fassungslos und schockiert" sei.

Auf die Frage, ob dem Betriebsrat eine mögliche wirtschaftliche Schieflage im Vorfeld signalisiert worden sei, sagte Rossmann, dass es dem Unternehmen "noch nicht ganz schlecht" gehe. Natürlich seien die Umsatzzahlen im Keller, weil das Unternehmen hauptsächlich mit Elektromobilität sein Geld verdiene und für europäische Kunden produziere. Der Betriebsrat wusste, dass das Unternehmen handeln müsse, Rossmann warte jedoch seit Dezember auf Maßnahmen und Vorschläge, wie man konstruktiv Kosteneinsparungen durchführen könne.

"Ein Schlag ins Gesicht"

Laut Rossmann sind keine anderen Maßnahmen geprüft oder zugelassen worden, außer der Abbau von 420 Stellen. Dabei sei der Standort Bad Neustadt für den weltweiten Erfolg des Unternehmens verantwortlich - hier sei schließlich das Mutterwerk. Mit dem Stellenabbau würde man genau den Leuten, die für den Erfolg verantwortlich sein, "mitten ins Gesicht" schlagen.

Betriebsrat will kämpfen

Der Betriebsrat will nun mit juristischem und betriebswirtschaftlichem Beistand in Verhandlungen mit der Unternehmensleitung gehen, um den angekündigten Stellenabbau abzufedern. "Es geht darum, so viele Kündigungen wie möglich zu vermeiden und vielleicht den ein oder anderen Arbeitsplatz zu retten. Für die volkswirtschaftliche Situation hier am Standort Bad Neustadt/Rhön-Grabfeld ist es eine Katastrophe", so Betriebsratschef Rossmann.

Seit 2010 unter chinesischer Führung

Das Unternehmen Preh beschäftigt am Standort in Bad Neustadt rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier werden unter anderem Auto-Bedienelemente produziert. Außerdem werden dort Batteriesteuerungs- und Batterieladesysteme entwickelt.

Preh ist seit 2010 ein Tochterunternehmen des chinesischen Konzerns Joyson Electronics, baut neben Elektromobilitätskomponenten etwa Bediensysteme für Klimaanlagen oder Sensoren für Scheiben. Neben Deutschland gibt es Standorte in China, Mexiko, Portugal, Rumänien, Schweden und in den USA mit insgesamt rund 7.000 Beschäftigten. Zu den Kunden von Preh zählen Automobilhersteller wie Audi, BMW, Ford, GM, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce oder Volkswagen.

Auch Zulieferer Valeo baut Stellen ab

Im September 2023 hatte der Automobil-Zulieferer Valeo angekündigt, seine Fertigung für Elektromotoren von Bad Neustadt nach Polen zu verlagern. 300 Menschen sollen damit im Juli 2024 ihre Jobs verlieren. Der Schritt hatte bereits vor der Preh-Ankündigung für Verzweiflung unter Valeo-Mitarbeitern gesorgt. Auch für die erweiterte Region Main-Rhön, zu der neben Bad Neustadt etwa auch die Industriestadt Schweinfurt gehört, fürchten Gewerkschaften und Betriebsräte eine unsichere Zukunft.