Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Schauspieler Fritz Wepper in München beigesetzt

Schauspieler Fritz Wepper in München beigesetzt

Gut zwei Wochen nach seinem Tod ist der Schauspieler Fritz Wepper in seiner Heimatstadt beigesetzt worden. Die letzte Ruhestätte findet er in einem Familiengrab an der Seite seines Bruders Elmar.