Rock im Park: Bayerisches Flair beim Musikfestival

Rund 70.000 Besucher zieht es in den nächsten Tagen nach Nürnberg zu Rock im Park. Viele von ihnen campen rund um den Dutzendteich und reisen schon heute am Vormittag an, um die besten Plätze zu ergattern.

Internationales und bayerisches Flair bei Rock im Park

An den drei Festivaltagen treten 70 Bands auf – darunter Greenday, Kraftklub und die Ärzte. In diesem Jahr hält zudem bayerisches Flair Einzug beim Festival: Ein großes Bierzelt mit bayerischen Spezialitäten, dazu ein Jahrmarkt mit Autoscooter und Kettenkarussell, berichtet der Sprecher von Rock im Park, Stephan Velten.

Regenfälle bremsen Festival nicht aus

Der logistische Aufwand ist groß bei Rock im Park. Neben den neuen Angeboten, wurden auch wieder drei Bühnen aufgebaut. Die teils heftigen Regenfälle, die in Teilen Bayerns für Hochwasser und Überschwemmungen gesorgt haben, haben in Nürnberg aber zu keinen Verzögerungen geführt, berichtet Stephan Velten. Alles liege im Zeitplan.

Öffis fahren häufiger während Rock im Park

Um den Besucherandrang zu stemmen, wird in Nürnberg der Öffentliche Nahverkehr verstärkt. Während des Festivals fährt zum Beispiel die Straßenbahnlinie 8 zwischen Hauptbahnhof und Doku-Zentrum im Zehn-Minuten-Takt. Und es sind auch mehr Nightliner unterwegs.

Mehr Green Camping, weniger Müll?

Nach den drei Festivaltagen heißt es dann wieder aufräumen. Der liegengelassene Müll ist nach Rock im Park stets ein großes Thema. Von Essensresten bis zu ganzen Zelten bleibt jedes Jahr so einiges liegen. Doch es finde bei den Besuchern ein Umdenken statt, sagt der Sprecher von Rock im Park, Stephan Velten. Zum Beispiel habe das Festival die Fläche fürs sogenannte Green Camping, also ein umweltbewusstes Camping in einem ruhigeren Umfeld, fast verdoppelt. Die Nachfrage sei da. "Das freut uns sehr, weil wir merken, dass unsere Gäste immer mehr einen Blick haben, Müll zu reduzieren und nachhaltiger zu campen", sagt Velten. Ganz ohne Müll wird es aber wohl nie gehen. Das Festival versuche, den Müll soweit es geht zu reduzieren.