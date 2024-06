Aufräumen nach dem Hochwasser: Wie umgehen mit den Schäden?

Kühlschränke, Backöfen, Sofas, Betten: Ganze Wohnungseinrichtungen hat das Hochwasser in Babenhausen an der Günz im Unterallgäu verwüstet und unbrauchbar gemacht. In den Straßen riecht es nach Öl, das aus Heizungskellern ausgelaufen ist. Die Schäden in und an den rund 500 mehr oder weniger stark überfluteten Häusern sind enorm. Bürgermeister Otto Göppel geht von mindestens 20 Millionen Euro aus.

Schäden sollten fotografiert werden

Entscheidend dafür, ob die Schäden ersetzt werden, ist eine Versicherung gegen "Elementarschäden". Dazu zählen die Versicherungsgesellschaften auch eine Überschwemmung oder auch einen Erdrutsch. Doch für die Schadensmeldung bei der Versicherung ist es wichtig, die Schäden möglichst gut zu dokumentieren. "Fotografieren Sie die überschwemmten Bereiche in ihrer Wohnung oder ihrem Haus", sagte Bettina Große von der Verbraucherzentrale Bayern dem BR. Auch Hausrat wie kaputte Möbel oder Elektrogeräte solle man fotografieren. Und: "Machen Sie eine Liste der abhanden gekommenen Gegenstände und über alles, was beschädigt ist", so die Versicherungsexpertin weiter.

Wohngebäude- und Hausratversicherung zahlen nicht

Wer lediglich eine Wohngebäude- und eine Hausratversicherung hat, ist zwar gegen Schäden durch Sturm oder Hagel abgesichert, nicht aber gegen eine Überschwemmung. In diesem Fall können Betroffene lediglich auf eine Entschädigung aus dem Hochwasser-Soforthilfeprogramm hoffen, das die bayerische Staatsregierung am Dienstag bekanntgegeben hat. Jeder Haushalt kann bis zu 5.000 Euro bekommen, bei Ölschäden noch einmal zusätzlich bis zu 10.000 Euro je Gebäude. Unternehmen können sogar bis zu 200.000 Euro aus den Soforthilfen erhalten, Landwirte bis zu 50.000 Euro.

