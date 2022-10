Regionaler Kümmel aus Bayern erfolgreich geerntet

Jakob Lipp ist zufrieden. Vor über zwei Jahren wollte der Hobby-Landwirt aus dem Landkreis Mühldorf einmal etwas Neues ausprobieren und hat erstmals selbst Kümmel angesät, eine der ältesten Gewürzpflanzen der Welt. Jetzt im Herbst ist das Feld neben seinem Anwesen abgeerntet, die duftenden Kümmelsamen getrocknet, gereinigt, verpackt - und einige Betriebe in der Region haben sie bereits in der Küche oder Backstube stehen. Doch bis der Kümmel aus Oberbayern im Brot oder Krautsalat landete, galt es so manche Herausforderung zu überwinden.

Kultur des Kümmelanbaus in Bayern fast in Vergessenheit geraten

Im Sommer haben wir schon einmal über das Kümmelexperiment von Jakob Lipp berichtet. Doch ob mit der Ernte und Verarbeitung alles klappt, das war da noch nicht so sicher. Denn die Kultur des Kümmel-Anbaus - und demzufolge auch der Kümmel-Ernte - ist hierzulande fast in Vergessenheit geraten. So war es beispielsweise auch nicht ganz leicht, passende Geräte und Maschinen für die Ernte, Trocknung und Säuberung zu finden. Und dann war da natürlich auch noch die Frage: Was macht man nach der Ernte eigentlich mit so viel Kümmel?

"Kümmelduft lag kilometerweit in der Luft"

Bei dem Ortsbesuch im Juni stand die zweijährige Gewürzpflanze noch auf dem Feld. Doch schon kurze Zeit später wurden die Dolden abgemäht. "Es war ein besonderer Tag für mich", erinnert sich Jakob Lipp. Mit viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung habe der Kümmel schonend mit einem Mähdrescher geerntet werden können. "Der wunderbare Kümmelduft lag kilometerweit in der Luft!", so der Hobby-Landwirt.

Direkt nach der Ernte hat Jakob Lipp den Kümmel dann in eine spezielle Trocknungsanlage gebracht. Das Ziel: Einen Wassergehalt von weniger als neun Prozent zu erreichen. Das ist laut Lipp wichtig, damit das Gewürz optimal lagerfähig ist.