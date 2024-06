Heftiger Starkregen: Schwere Gewitter über Bayern

Straßen überschwemmt, EM-Fanzone eingeschränkt

Starke Regenfälle haben in Augsburg und den angrenzenden Landkreisen am Abend zu zahlreichen vollgelaufenen Kellern und überfluteten Unterführungen geführt. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg mitteilte, musste sie in den Stadtteilen Göggingen und Haunstetten erneut mehrere Keller auspumpen. Auch einige Unterführungen waren voll Wasser gelaufen und für Fahrzeuge nicht mehr befahrbar. Die Feuerwehr rät dringend, vollgelaufene Bereiche nicht zu betreten. Hier herrsche Lebensgefahr. In Königsbrunn mussten die Einsatzkräfte mehrere Personen aus ihren Autos befreien. So hatten die Einsatzkräfte im Wasser eingeschlossene Autofahrer über die Fahrzeugfenster gerettet. Am Abend appellierte die Stadt Königsbrunn an seine Bevölkerung, wenn möglich, zuhause zu bleiben. Mehrere Straßen waren dort überflutet. Die Abwasserkanäle waren komplett überlastet. Zeitweise wurden mehrere Buslinien eingestellt.

Die Fanzone der Fußball-EM im Münchner Olympiapark war wegen der Gewittergefahr nur eingeschränkt geöffnet. Die Bereiche Theatron und Seebühne wurden nach Angaben von Pressesprecherin Alice Kilger vorerst geschlossen. Der Rest des Olympiaparks war normal geöffnet.

Blitzschlag verursacht Dachstuhlbrand in Unterfranken

Unwetter haben in Unterfranken am Abend den Raum Aschaffenburg getroffen. Dort traf ein Blitzschlag ein Wohnhaus und verursachte einen Dachstuhlbrand. Die Flammen griffen am Mittwochnachmittag auch auf die Dachstühle benachbarter Reihenhäuser über, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Feuerwehr brachte den Brand in der Innenstadt unter Kontrolle. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann durch einen herabfallenden Dachziegel leicht verletzt. Die Bewohner konnten alle ihre Häuser verlassen und blieben nach bisherigem Erkenntnisstand unverletzt. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg.

Auch zwei Feuer im Freien durch Blitzeinschlag und ein weiterer Wohnungsbrand wurden gemeldet. Gleichzeitig trieb auch ein Motorboot antriebslos im Main und musste gesichert werden - ob durch technischen Defekt oder ob auch hier das Gewitter die Ursache war, sei bislang nicht klar, berichtet der Sprecher der Leitstelle. Auch im Landkreis Aschaffenburg kam es wegen Wasser im Keller, Blitzeinschlägen auf offenem Feld und umgestürzte Bäume zu einigen Einsätzen.

Stundenlange Sperrung der A96 bei Landsberg

Wegen starker Regenfälle ist die A96 im Landkreis Landsberg am Lech überflutet worden und musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Zeitweise stand das Wasser am Mittwochabend kniehoch auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung München, wie die Polizei mitteilte. Auch nachdem der Regen nachgelassen hatte, floss das Wasser noch über einen seitlichen Hang auf die Fahrbahn an der Anschlussstelle Schöffelding. Ein Auto blieb in den Wassermassen stecken und musste abgeschleppt werden. Auch auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Lindau kam es zu Überschwemmungen. Allerdings konnte der Verkehr hier noch über den Seitenstreifen geleitet werden. Insgesamt kam es in dem Bereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und einem Rückstau von knapp elf Kilometern. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um das Abließen des Wassers. Im Anschluss wurde die durch Schlamm und Dreck stark verunreinigte Fahrbahn gesäubert. Gegen 23 Uhr wurde die Fahrbahn schließlich wieder freigegeben.

In Untrasried im Ostallgäu liefen nach Angaben der Integrierten Leitstelle wegen der heftigen Regenfälle einige Keller voll. Bereits am Abend zuvor war im südwestlichen Oberbayern rund um Mittenwald und Krün ebenfalls Wasser in Häuser eingedrungen und einzelne Straßen waren überflutet worden.

Es bleibt schwülwarm und gewittrig

Besonders der heftige Starkregen könne zum Problem werden, sagte DWD-Meteorologin Tanja Egerer. Dieser trete zwar "nur sehr lokal und eng begrenzt auf", mit vollgelaufenen Kellern und Tiefgaragen sei aber zu rechnen, kleine Bäche könnten "kurzzeitig anschwellen".

Für Donnerstag und Freitag wird weiter unbeständiges Wetter mit Wolken, teils längeren sonnigen Abschnitten, Schauern und erneut teilweise kräftigen Gewittern erwartet. Was die Temperaturen angeht, dürften die Tiefstwerte zwischen 13 und 19 Grad liegen, die Höchstwerte bei schwül-warmen 23 bis 30 Grad.

Das Public Viewing könnte vielleicht trocken bleiben

Am Samstag könnte es dann sehr heiß werden, mancherorts bis zu 33 Grad, vor allem Richtung Niederbayern. Ob die Fußballfans das Achtelfinal-Spiel zwischen Deutschland und Dänemark beim Public Viewing im Freien genießen können, ist noch ungewiss. Nach Einschätzung der Wetterexpertin könnten die Gewitter auch erst in der Nacht zum Sonntag über Bayern hinwegziehen.

Mit Informationen von dpa