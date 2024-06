Zertrümmert: Münchner Obelisk vor dem Ägyptischen Museum

Für einen kurzen Moment bleibt Kunstliebhabern hier das Herz stehen: Der Münchner Obelisk, der einzige antike Obelisk auf deutschem Boden, liegt zertrümmert auf der Freitreppe zum Haupteingang. Viele Jahre lang stand er als Wahrzeichen vor dem Ägyptischen Museum in der Residenz im Hofgarten. Im Neubau an der Gabelsberger Straße sollte er aus konservatorischen Gründen im Museum stehen. Und jetzt? Sieht es aus, als sei er nach der Restaurierung beim Transport ins Museum kaputtgegangen.

Obelisk zertrümmert: Wie es dazu kam

Restaurator Michael Pfanner erklärt, wie es dazu kam: "Wir haben den originalen Obelisken dagehabt, damit wir ihn in der Werkstatt restaurieren. Parallel dazu hätten wir eine Kopie machen sollen und dann ist uns die Kopie so gut gelungen, dass wir nicht mehr gewusst haben, was ist Kopie und was ist Original." Daraufhin hätten sie einfach einen von beiden genommen und umgeworfen, damit er älter aussieht.

Mit seinem Westallgäuer Dialekt klingt Firmenchef Michael Pfanner wahnsinnig authentisch, in Wahrheit weiß man gar nicht, wer ihn da mehr inspiriert hat: Baron Münchhausen oder Till Eulenspiegel? Denn natürlich liegt hier nicht das Original, sondern die Kopie des Obelisken auf der Treppe. Die Idee zur Kunstaktion kam vom Restaurator selbst: "Wir tun am laufenden Band Sachen reparieren und jetzt haben wir uns gedacht, machen wir mal was kaputt."

Ein Schelmenstreich à la Till Eulenspiegel

Im Rahmen eines großen Sommerfests wurde der Obelisk feierlich und unter Trommelwirbel zu Sturz gebracht. Mehr als 2.000 Stunden Arbeitszeit stecken in der Kopie mit all ihren Hieroglyphen und Ornamenten, gemeißelt in rötlich schimmernden finnischen Granit: Sechs Meter hoch, 4.000 Kilogramm schwer. Um die Freitreppe vor dem Museum nicht zu beschädigen, wurde der Obelisk nicht vor Ort, sondern auf dem Firmengeländer der Dr. Pfanner GmbH umgekippt. Der Umsturzversuch gelang sogar besser als gedacht, der Obelisk brach an mehr Stellen als erwartet.