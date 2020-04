Regensburg: Der einsame Tod des Dompredigers

"Gebt die Stadt frei!"

Auf dem Moltkeplatz - heute: Dachauplatz - soll eine Kundgebung die kampflose Übergabe der Stadt einfordern. Gewerkschaftsmitglieder und Kirchenleute, selbst Parteimitglieder und Polizisten machen dafür Werbung. Dass der Kreisleiter die Veranstaltung per Rundfunk verbietet und den Besuchern "Unannehmlichkeiten" ankündigt, fällt da schon nicht mehr ins Gewicht. Bis zum Nachmittag hat sich eine vielhundertköpfige Menge - überwiegend Frauen - versammelt, um ihrer Angst und ihrem Zorn Luft zu machen.

Wer den Aufmarsch initiiert hat und wer hier was verkünden wollte, ist unklar - bis heute. Gegen Abend fordern Sprechchöre die Freigabe der Stadt, weiße Taschentücher wehen. Das Stadtregime versucht mit Alarmsirenen, später mit Feuerwehrspritzen, die Menge zu zerstreuen; Gestapoleuteleute rasen mit einem Lastwagen auf die Menge zu. Jetzt droht die Lage eskalieren. Die Menge bewegt sich Richtung Kreisleitung, Hitlerjungen schießen in die Luft, jemand fordert, den Gauleiter aufzuhängen.

Keine Gewalt: Johann Maiers Appell

In dieser Situation ergreift Johann Maier, der eigentlich nur zuhören will, das Wort: Der 38-Jährige - seit dem Jahr des Kriegsbeginns Domprediger in Regensburg und bekannt als Gegner des Regimes - fordert zur Mäßigung auf. Man sei hier um zu bitten, nicht um zu fordern; im Übrigen sei das Aufhängen, so Maier, "der grausamste und schändlichste Tod." Dann hält er eine spontane Rede:

"Wenn wir die Obrigkeit beeindrucken wollen, so können wir das am besten dadurch, daß wir mit Ruhe und sittlichem Ernst vor sie hintreten. Was wir erbitten wollen, die kampflose Übergabe unserer Stadt mit ihren vielen Lazaretten, ist ja gerechtfertigt, und zwar aus folgenden vier Gründen ..." Ansprache Johann Maiers, zitiert nach Werner Chrobagk, Domprediger Johann Maier (HVOP 1985) (s.u.)

Weiter kommt Maier nicht. Polizisten in Zivil schleppen ihn trotz vereinzelter Gegenwehr aus der Menge im Polizeigriff zur Kreisleitung; mindestens zehn weitere Menschen werden festgenommen. Der Bezirksinspektor Michael Lottner (-> Biografie) wird kurz darauf in der Regensburger Kreisleitung erschossen, Maier und der ehemalige Lagerist Josef Zirkl (70) werden von einem hastig zusammengerufenen Standgericht am gleichen Abend zum Tode verurteilt.