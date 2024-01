Rallye Dakar: Oberpfälzer Familie hats geschafft

Bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien sind die drei Oberpfälzer Teilnehmer - Ursula, Christian und Sohn Mathias Ruppert - aus Schnaittenbach im Kreis Amberg-Sulzbach in der Kategorie "Classic" auf Platz 51 gelandet. Insgesamt kamen 80 Teilnehmer ins Ziel.

Probleme mit der Lenkung

In der Kategorie "Classic" starten nur Fahrzeuge, die Baujahr 2000 oder älter sind. Die Rupperts fuhren mit einem Mercedes-Lastwagen SK 1735, Baujahr 1993, in dem sie auch schlafen konnten. Christian Ruppert berichtete BR24 am Freitagabend: "Bis zur letzten Etappe lagen wir noch auf Platz 41. Allerdings hatten wir dann Probleme mit einem rollenden Geräusch rechts vorn und mit der Lenkung. Die sprach nur noch mit Verzögerung an, was gerade bei Fahrten durch Sanddünen ein Problem ist."

Nackenschmerzen und Zahn gebrochen

In der Wertung der Lastwagen ihrer Klasse kamen die Rupperts auf Platz vier – unter zwölf Teilnehmern. Insgesamt, so Ruppert, seien aber alle glücklich, dieses "einmalige Abenteuer überstanden zu haben". Wegen des tagelangen Rüttelns im Lastwagen hätten alle ziemliche Nackenprobleme.

Vor zwei Jahren hatten die Rupperts bereits mit einem Mercedes G-Klasse an der Rallye Dakar teilgenommen. An diesem Wochenende fliegen sie wieder zurück nach Deutschland. Danach muss Christian Ruppert zunächst zum Zahnarzt. "Mir ist beim Abendessen ein Zahn mittig gebrochen und den flicke ich seitdem mit Haftcreme für die dritten Zähne. Das hält ungefähr drei Stunden lang", berichtete er dem BR.

Die Rallye Dakar gibt es seit Ende der 1970er Jahre. Sie ist ein Langstrecken-Wettbewerb, der als bedeutendste Wüstenrallye der Welt gilt. Seit dem Jahr 2020 findet sie in Saudi Arabien statt.