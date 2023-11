Psychisch kranke Jugendliche: Neues Infoportal für Lehrkräfte

Depressionen, Angststörungen und Selbstverletzungen: Seit ihrem zehnten Lebensjahr leidet Viki darunter. Lange Zeit wusste sie nicht, was mit ihr los ist. Viki hatte Angst, in die Schule zu gehen, Angst vor Prüfungen. Immer wieder gab die Münchner Schülerin vor, krank zu sein, um nicht in die Schule gehen zu müssen.

"Ich habe oft ein halbes Jahr gefehlt", erzählt sie. Dazu kam die unbewusste Selbstverletzung. Dadurch wurde ihre psychische Erkrankung sichtbar. Ihre Mutter reagierte und ging mit ihr zum Psychotherapeuten. "Als ich zum ersten Mal da war, dachte ich, ich bin verrückt."

17-Jährige erzählt: Lehrer haben nicht reagiert

Mehrere Psychotherapeuten, Tagesklinikaufenthalte und Schulwechsel folgten. Sieben Schulen hat Viki durchlaufen. Rückblickend hätte sich die heute 17-Jährige mehr Unterstützung von ihren Lehrern gewünscht. "Ich hatte immer das Gefühl, dass die Lehrer gern mit verschlossenen Augen durch die Gegend laufen."

Dabei hätte man bei Viki schnell durch ihre Panikattacken beim Abfragen oder durch einen Test merken können, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Aber ihre Lehrerinnen und Lehrer haben sie nie darauf angesprochen. Viki lag entweder zitternd am Boden oder lief weinend aus der Klasse und versuchte, sich auf der Schultoilette zu beruhigen.

Lehrkräfte oft überfordert mit Depression und Ängsten

Die Zahl der Schüler und Schülerinnen mit psychischen Erkrankungen sei in den vergangenen 20 Jahren deutlich gestiegen, stellt Schulpsychologe Alexander Geist fest. Er arbeitet an einem Gymnasium im oberbayerischen Erding. Parallel ist der 64-Jährige an der Schulberatungsstelle Oberbayern-Ost tätig. Oft beginnen psychische Belastungen mit leichten Depressionen, dann häufig gepaart mit sozialen Ängsten und Prüfungsängsten. Lehrerinnen und Lehrer sind damit oft überfordert.

Das Problem: Lehrkräfte sind für psychische Erkrankungen bei Schülern nicht ausgebildet. Oft trauen sie sich nicht und wissen nicht, ob und wie sie vermutlich psychisch erkrankte Schülerinnen und Schüler ansprechen sollen, berichtet Geist, seit 35 Jahren Schulpsychologe. Die Symptome von psychischen Erkrankungen seien nicht immer eindeutig und könnten auch Pubertätsmerkmale sein wie: nicht in den Unterricht kommen, verspätet kommen, Hausaufgaben nicht machen. "Das abzugrenzen und zu erkennen, wann ist es eine Depression, wann eine Angststörung – das fällt einem normalen Lehrer sehr schwer."