Posaune aus Kunststoff: Studentin startet durch

Härtetest bei der Stadtkapelle Rosenheim

Für den Film in der Abendschau dürfen wir auch bei einem Härtetest für den Prototypen dabei sein: Rotters Freundin Theresa Staudacher spielt das Instrument während einer Probe der Stadtkapelle Rosenheim. Bei einem Arrangement von Michael Jackson-Songs hat die Posaune viel zu tun. Und die Posaunistin ist voll des Lobes: einen weichen, dunklen Ton habe das Instrument, es spreche gut an, sowohl in der Tiefe, als auch in den höheren Lagen.

An der Geschmeidigkeit des Zuges müsse man noch arbeiten, aber das wisse Rotter. Erstaunlich und sehr angenehm sei das geringe Gewicht - was sich für jeden bestätigt, der schon einmal eine Blech-Posaune in der Hand hatte.

Die Zukunft: Farbe und Design auf Wunsch

Wie geht es jetzt weiter? Der zweite Prototyp soll stimmen, in jeder Hinsicht, dafür will Rotter sich ausreichend Zeit nehmen. Denn mit der Nummer 2 wird sie dann schon versuchen, Bestellungen einzusammeln. Für die Kunden soll es eine fröhliche Farbpalette zur Auswahl geben und alle denkbaren Ideen für ein individuelles Design, mit Namenszügen oder Symbolen. Bei ihren Posaunen, sagt Rotter, solle jeder das Gefühl haben, "das ist jetzt meine und die gibt´s nur einmal".