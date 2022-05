Pizzakartonflut am Klostersee: Spezialbehälter sollen helfen

Bewährungsprobe kommt noch

Für 200 Euro und etliche Arbeitsstunden zimmerte der Bauhof die Behälter, seit Freitag stehen zwei davon am Klostersee. Und schon nach wenigen Stunden waren ein paar Kartons drin. Die Bewährungsprobe wird aber noch mit dem ersten warmen Wochenende kommen.

Uli Proske appelliert an die Badegäste, die Container anzunehmen. Jetzt liege es an jedem einzelnen, dass die Kartons in die Pizzakartonständer kämen. So mache man den Reinigungskräften auch die Arbeiten leichter. Der Klostersee wird täglich von der Müllreinigung angefahren. Ob zwei Behälter reichen um die Pizzakartonflut einzudämmen, wird das erste sonnige Wochenende zeigen.

Pizzakartons richtig entsorgen

Eigentlich sollte sowieso jeder Gast seinen Müll wieder mitnehmen, schlägt der Bürgermeister vor. Das würde allerdings selten passieren. Gerade Kartons sind sperrig. Sie sollen, obwohl aus Papier, nicht ins Altpapier, denn meist sind Speisereste oder Öl am Karton. Saubere Deckel oder auch Seitenränder können somit jederzeit in der Altpapiertonne entsorgt werden.