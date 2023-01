Operndirektor wird Intendant am Theater Hof

Der Hofer Stadtrat hat entschieden: Operndirektor Lothar Krause wird neuer Intendant des Theaters Hof. Er hat sich gegen 40 Mitbewerberinnen und -bewerber um den begehrten Posten durchgesetzt. Zehn von ihnen waren in die engere Auswahl gekommen. Der gebürtige Schweriner wird zur Spielzeit 2024/25 Nachfolger des aktuellen künstlerischen Leiters Reinhardt Friese, heißt es in einer Mitteilung der Stadt vom Dienstag.

Krause sorgte mit Auschwitz-Oper für Aufsehen

Der designierte Intendant Lothar Krause arbeitet bereits seit 2015 als Operndirektor, Regisseur und Musikdramaturg am Hofer Theater Zuletzt hatte er mit der europäischen Erstaufführung der Oper "Helena Citrónová" des thailändischen Komponisten Somtow Suchartikul für Aufsehen gesorgt. Die Oper erzählt die Geschichte zwischen einer jüdischen Gefangenen und einem SS-Aufseher im Konzentrationslager Auschwitz während des Nationalsozialismus.

Dramen der letzten Jahre live miterlebt

Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) nennt Lothar Krause einen "Theatermann, der das Haus bereits kennt. So kann er organisatorisch für einen reibungsarmen Übergang sorgen und sein Hauptaugenmerk den künstlerischen Fragen widmen." Krause hat die Dramen der vergangenen Jahre im Theater Hof selbst miterlebt: Erst die Probleme mit der Ersatzspielstätte, dann Corona und schließlich noch ein Wasserschaden.

Friese: "Kunst lebt von Veränderung"

Reinhardt Friese, Jahrgang 1966, hatte im April 2022 seinen Weggang von Hof im Jahr 2024 angekündigt. Zehn Jahre zuvor hatte der Intendant seinen Posten angetreten. Friese sagte im April: "Am Theater sind die zwölf Jahre, die ich am Ende hier in Hof Intendant gewesen sein werde, eine kleine Ewigkeit und eine eher ungewöhnlich lange Amtszeit. Daran sieht man ja, wie gut es gepasst hat." Es sei ihm eine große Freude und Ehre gewesen, für das Hofer Publikum zu arbeiten. "Aber Kunst lebt immer auch von Veränderungen, und ich bin sicher, dass nun der richtige Zeitpunkt für eine neue Weichenstellung ist", so Friese.