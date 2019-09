Offizieller Start der Weinlese in Franken

In Thüngersheim im Landkreis Würzburg fällt morgen der offizielle Startschuss für die Weinlese im Anbaugebiet Franken. Zu dem Pressetermin am Thüngersheimer Scharlachberg haben sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michael Kaniber (beide CSU) angekündigt. Sie werden zusammen mit der Fränkischen Weinkönigin Carolin Meyer und dem Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbands Artur Steinmann symbolisch die ersten Silvanertrauben lesen.

Lese für Federweißen bereits im August

Während die ersten Ortega-Trauben für den Federweißen bereits ab dem 19. August gelesen wurden, stehen die fränkischen Winzer für die Hauptlese in den Startlöchern. Winzer Markus Schmachtenberger aus Randersacker zum Beispiel hat bei seinen Spätburgunder-Trauben in der Lage "Ewig Leben" bereits ein Mostgewicht von 90 Grad Oechsle gemessen und will spätestens kommende Woche lesen.

Andere Rebsorten ziehen nach

"Da müssen wir handeln, sonst wird dieser Wein zu breit und zu opulent", so Schmachtenberger. "Wir wollen in dieser Lage einen klassischen eleganten Bocksbeutel-Spätburgunder ausbauen. Die Rebstöcke sind äußerst vital, meine alten Silvanerreben ebenso. Das könnte ein richtig guter, sogar ein bombastischer Jahrgang werden."

Fränkische Weinbauern sind optimistisch

Stephan Schmidt vom Fränkischen Weinbauverband beurteilt die Aussichten für die bevorstehende Hauptlese "vorsichtig optimistisch". Das Potenzial in den Weinbergen sei sehr hoch. Entscheidend für Qualität und Menge seien nun die kommenden Wochen. Die knapp 3.400 fränkischen Winzer wünschen sich sonnige Herbsttage und kühle Nächte. Dieses Wechselspiel auf den letzten Metern ist ideal für die Charakteristik und das Aroma der Weine. Starkregen sollte möglichst ausbleiben, damit die reifen Trauben an den Reben nicht platzen.

Wegen Hitze: Einbußen beim Bacchus erwartet

Besonders gut stehen Trauben an alten Rebstöcken da, die entsprechend tief wurzeln und sich im trockenen Sommer selbst mit Wasser versorgen konnten. Einbußen gibt es dagegen beim Bacchus. Die Hitze im Juni und Ende Juli hat den empfindlichen Bacchus-Trauben arg zugesetzt. Gerade an Südhängen sind die Trauben völlig verschrumpelt. Es gibt Ausfälle um die 40 Prozent.

Winzer investieren in Technik

Weil auch der Herbst immer wärmer wird und sich die Lese wegen des Klimawandels nach vorne verschiebt, investieren viele Winzer in Technik. Neue Kühlanlagen für die Tanks sollen vorzeitige Gärung verhindern und helfen, dass aus dem vielversprechenden Jahrgang 2019 ein herausragender wird.