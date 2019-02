NS-Vergangenheit: Werner Egk-Grundschule bekommt neuen Namen

Wie Schulleiterin Claudia Kirsch heute auf Anfrage des BR mitteilte, soll die Schule künftig den Namen "Grundschule Augsburg Oberhausen Mitte" tragen. Das hat die Schulgemeinschaft gestern entschieden. "Der neue Name ist für uns kein Kompromiss, sondern eine bewusste Entscheidung für unseren Stadtteil Oberhausen, in dem wir gerne leben und lernen", so Kirsch. Ab dem Schuljahr 2019/2020 soll der neue Namen gelten.

Werner Egk stand den Nazis nahe

Schon seit längerem ist darüber diskutiert worden, ob der Namen der Schule geändert werden sollte - wegen der Nähe des bisherigen Namensgebers zum NS-Staat. Der Komponist Werner Egk unterhielt gute Kontakte zum NS-Regime, war Funktionär der Reichsmusikkammer und stand auf der "Gottbegnadetenliste" des NS-Staats.

Stadt und Bezirk müssen der Umbenennung noch zustimmen

Ein Lehrer aus Nordrhein-Westfalen hatte die Namensänderung der Schule angeregt. Nach gründlicher Prüfung hat nun die Schulfamilie in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt in der Stadt Augsburg und dem Bildungsreferat den Entschluss gefasst, der Schule einen neuen Namen zu geben. Der Stadtrat sowie die Regierung von Schwaben müssen jetzt noch zustimmen. Anfang April will sich der Stadtrat mit dem Thema befassen.