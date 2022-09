Neumarkt i. d. Oberpfalz prüft Energiesparmöglichkeiten

Die Stadt Neumarkt prüft Einsparmöglichkeiten bei Strom und Gas. Kommenden Donnerstag (29.09.) entscheidet der Stadtrat darüber. Insgesamt geht es um 76 einzelne Maßnahmen.

Dunkle Straßen nach Mitternacht, kein Warmwasser in Turnhallen

So soll das Warmwasser in den städtischen Turnhallen abgeschaltet werden. Auch die Parkhäuser- und Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet soll von Mitternacht bis 5 Uhr morgens ausgeschaltet werden. Einen weiteren großen Spareffekt gibt es laut Stadt, wenn die mobile Eislauffläche in den wenigen Monaten von November bis Februar nicht aufgebaut und in Betrieb genommen wird. Dadurch würden 375.000 Kilowattstunden Strom eingespart.

Ziel: Mehr Photovoltaik auf städtischen Gebäuden

Der Stadtrat wird auch darüber entscheiden, ob das Außenbecken im Schlossbad stillgelegt wird. Mittelfristig will die Stadt Neumarkt die Thermostatventile in zahlreichen Grundschulen und Gebäuden tauschen. Gemeinsam mit den Stadtwerken wird auch geprüft, ob Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Dächern möglich sind.