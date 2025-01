Nebenkosten-Ranking: Regensburg günstigste Stadt

Die Münchner Stadtentwässerung erklärte auf BR24-Anfrage die vergleichsweise hohen Abwasserkosten mit einer Erhöhung Anfang 2023 "nach mehr als zwanzigjähriger Gebührenstabilität". Die Stadt Erlangen wiederum verweist auf BR24-Nachfrage zu ihren höheren Abfallentsorgungskosten auf Unterschiede im Service: Die 130 € in Nürnberg bezögen sich auf einen siebentägigen Teilservice, die 334 € in Erlangen auf einen vierzehntägigen Vollservice. Die Zahlen könnten so nicht verglichen werden.

Neue Grundsteuer könnte Nebenkosten teurer machen

Auch die Grundsteuer floss in die Bewertung des Instituts der Deutschen Wirtschaft ein. Seit 1. Januar 2025 gelten allerdings neue Hebesätze für Grundstücke und Immobilien in Deutschland. Das könnte sich auch auf die Nebenkosten auswirken. In Regensburg wird der Hebesatz der Grundsteuer B – die gilt zum Beispiel für Wohngebäude und Eigentumswohnungen – von 395 Prozent auf 510 Prozent angehoben. Doch auch in anderen Städten wurden die Hebesätze verändert, in München etwa von 535 auf 824 Prozent.

Wie kann man Nebenkosten sparen?

Mieter haben selbst nur begrenzte Möglichkeiten, bei den Nebenkosten zu sparen. Kosten senken können vor allem Hauseigentümer. In den Posten Abwasser beispielsweise fließt nicht nur das gebrauchte Wasser beim Duschen hinein, sondern auch das Regenwasser. Das sogenannte Niederschlagswasser wird nach den versiegelten Quadratmetern auf dem Grundstück berechnet.

Wer zum Beispiel das Garagendach begrünt, zahlt unter Umständen weniger Abwasserkosten, weil weniger Regenwasser in die Kanalisation abläuft. Den gleichen Effekt haben Zisternen auf dem Grundstück. Und auch beim Müll kann man sparen: Der Landkreis Schwandorf zum Beispiel erlässt Hausbesitzern 15 Prozent der Abfallgebühr, wenn man einen Komposthaufen im Garten hat. Möglich ist vielerorts auch, eine kleinere Restmülltonne zu bestellen.