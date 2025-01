Deutscher Cloud-Riese: Wird Lidl zum neuen Amazon?

Ex-Mossad-Firma wird schwäbisch

Ende 2021 kaufte die Schwarz-Gruppe eine Firma aus Israel. XM Cyber ist ein Spezialunternehmen für Cybersicherheit, gegründet vom Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad. XM Cyber spürt rund um die Uhr mögliche Schwachstellen in Unternehmensnetzwerken auf.

Die Hälfte des IT-Teams simuliert dabei alle möglichen Angriffe. Wenn eine Lücke gefunden wird, dann setzt sich der andere Teil des Teams direkt dran und stopft diese Lücke.

FC Bayern ist schon Kunde

Da das Thema Datensicherheit so gut wie alle deutschen Unternehmen trifft, verkauft Schwarz Digits inzwischen Cyber-Sicherheitspakete auch an andere Firmen. Die Liste der Kunden ist in kürzester Zeit immer länger geworden.

So buchen zum Beispiel die Commerzbank, der Techriese SAP und der Fußballclub Bayern München ihre Sicherheitslösungen bei Schwarz Digits.

Vom Joghurt zur Datenwolke

Zur Datensicherheit gehört auch ein sicherer Ort zum Speichern. In Europa müssen Unternehmen dabei besondere Datenschutz-Bestimmungen einhalten. So dürfen die Server beispielsweise nicht in den USA stehen. Da der Bedarf an sicherem Speicherplatz immens ist, baut Schwarz auch hier das IT-Geschäft aus.

Ging es anfangs nur darum, die Daten von Lidl und Kaufland auf eigenen Servern in Deutschland und Österreich sicher zu lagern, so bietet Schwarz diesen Service seit zwei Jahren auch anderen Firmen an. Damit wird Schwarz Digits zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Amazon.

Schwäbische KI und ein Hauch von Silicon Valley

Man will bei Schwarz noch mehr als IT-Sicherheit und Cloud: Schwarz Digits hat zusammen mit der Deutschen Bahn und Aleph Alpha eine deutsche KI-Plattform gestartet. Aleph Alpha gilt als das wichtigste deutsche Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz und bietet beispielsweise einen Chatbot für Verwaltung und Unternehmen an.

In Bad Friedrichshall lässt die Schwarz-Gruppe jetzt einen riesigen IT-Campus bauen, rund 5.000 Menschen sollen dort arbeiten. Bis 2026 sind fünf große Gebäude geplant, mit Kindertagesstätte, Sportbereich, E-Ladesäulen und Fahrradstellplätzen. Klingt bereits ein wenig nach Silicon Valley.

Wird Schwarz das nächste Amazon?

Die Parallelen zu Amazon sind unverkennbar. Der US-Konzern startete einst mit Büchern, Schwarz mit Joghurt und Bananen. Nun sind beide in der Cloud gelandet. Auch wenn Schwarz Digits noch weit hinter Amazon liegt, ist die Entwicklung beeindruckend, mit einem Umsatz von knapp zwei Milliarden Euro in kürzester Zeit.