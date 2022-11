Nach Zugunglück bei Garmisch: Züge sollen wieder rollen

Ab 16. November sollen die Züge zwischen München und Garmisch-Partenkirchen wieder rollen. Aufgrund des Zugunglücks von Burgrain an Pfingsten in diesem Jahr werden in den nächsten drei Jahren zehn Millionen Euro in die Reparaturarbeiten in die Werdenfelsbahn investiert. In dieser Woche gehen die Bauarbeiten in die entscheidende Phase.

Ortstermin beim Reparaturzug

Zehn Kilometer lang ist das Teilstück zwischen Garmisch-Partenkirchen und Eschenlohe. Hier arbeitet in dieser Woche der Gleisumbauzug der DB Netz. Der 400 Meter lange Reparaturzug kann in einem Arbeitsgang alte und defekte Bahnschwellen entfernen - und gemeinsam mit neuen Schwellen das neue Gleis einsetzen. 220 Meter in der Stunde arbeitet sich der Reparaturzug vorwärts.

Beim Ortstermin mit dem Verantwortlichen der DB Netz im südlichen Oberbayern, Christoph Herzog, wurde der Ablauf der Bauarbeiten bis 2025 konkretisiert. Man habe insbesondere für das Karwendelnetz ein Investitionsprogramm intensiviert, sagt Herzog. "Indem wir in den nächsten drei Jahren das tun, was wir eigentlich bis zum Ende des Jahrzehnts vorgesehen haben."

Am 16. November sollen die Züge wieder rollen

Am 16. November sollen die Züge wieder fahrplanmäßig von München nach Garmisch-Partenkirchen rollen. Der Regionalbeauftragte geht davon aus, dass dann die Verkehrsmisere auf dieser Strecke langfristig behoben ist. Die Strecken Murnau – Oberammergau und Garmisch-Partenkirchen-Mittenwald werden zum neuen Fahrplan der Bahn ab dem 11. Dezember wieder regulär bedient. Hier werden die Gleise ab dem kommenden Jahr umfangreich erneuert.