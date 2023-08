Nach Spendenaufruf: Eisstadion in Pegnitz zunächst "gerettet"

Gute Nachrichten für Besucherinnen und Besucher des Eisstadions in Pegnitz im Landkreis Bayreuth: Das Stadion wird zunächst weiterbetrieben. "In den letzten Wochen erreichten uns umfangreiche Spenden, die uns einen positiven Ausblick in die Zukunft erlauben", teilte der "Fördervereins Eissport für Pegnitz" mit.

Es fehlen noch 50.000 Euro

Demnach habe die Betreibergesellschaft sich dazu entschieden, "trotz eines gewissen Restrisikos – es fehlen für das nächste Jahr noch rund 50.000 Euro – den Weiterbetrieb zu schultern." Die Resonanz habe gezeigt, wie sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern, Firmen und Vereinen das Eisstadion Pegnitz am Herzen liege. Das offene Eisstadion, das sich direkt neben dem Schwimmbad Cabriosol befindet, ist nicht nur bei Eishockeyspielern beliebt, auch Schulen und Familien nutzen es.

Förderverein bittet um Spenden für Eisstadion Pegnitz

Deshalb appelliert der Förderverein auch an den Landkreis Bayreuth und die Stadt Pegnitz, die "sportliche und touristische Einrichtung" für die Zukunft zu erhalten. Derzeit sei man hierfür weiter auf Spenden angewiesen. Das Stadion in Pegnitz wurde 1974 eröffnet und dient seitdem im südlichen Landkreis Bayreuth als Kunst-Eisfläche.