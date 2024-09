Nach Anschlag in München: Schärferes EU-Waffenrecht?

Österreich: Waffenkauf ohne Besitzkarte

In Österreich kann jeder ab 18 eine Waffe wie die des Täters ohne entsprechende Waffenbesitzkarte kaufen. Private Waffenverkäufer sind nicht verpflichtet, den Käufer zu überprüfen. In Deutschland dagegen muss jeder Waffenverkäufer die Erwerbsberechtigung des Kunden zuvor checken. Und das geht schnell - entweder per Mail oder über ein offizielles Online-Portal. Dort werden die Daten des Kaufinteressenten eingegeben und sobald ein grünes Häkchen erscheint, liegt für den Waffenverkäufer eine aktive Erlaubnis zur Veräußerung vor.

Veränderte Gefährdungslage

Olaf März vom Bund Deutscher Kriminalbeamter ist Waffenexperte. Er spricht sich dafür aus, dass die unterschiedlichen Regelungen bezüglich des Waffenrechts angepasst werden müssten. "Wenn ich einen offenen Grenz- und Freizügigkeitsverkehr wirklich leben möchte, ist es natürlich besser und einfacher, wenn wir ein harmonisiertes Recht haben." Die Verteidigungsexpertin der FDP, Strack-Zimmermann, verweist dagegen einerseits auf nationales Recht, in das man nicht so einfach eingreifen wolle. Andererseits habe sich die Situation mit Angriffen auf die Zivilbevölkerung in den letzten zwei bis vier Jahren eklatant geändert: "Wenn sich eine Gefährdungslage verändert, dann muss man zum Thema machen, ob wir gemeinsam europäisch handeln können."

Bundesinnenministerium fordert strengere EU-Regeln

Das Bundesinnenministerium verweist auf Anfrage darauf, dass bereits große Teile des Waffenrechts auf EU-Ebene vereinheitlicht sind. "Dennoch wäre auch im Bereich der erlaubnispflichtigen Waffen eine einheitliche und strengere europarechtliche Regelung wünschenswert." Die FDP-Europapolitikerin entgegnet darauf im Kontrovers-Interview, es würde nicht überzeugen, wenn jeder mit Kompetenz auf den anderen zeige. "Es ist aber so: Das deutsche Waffenrecht ist streng. In anderen Ländern ist es nicht streng. Und es macht Sinn, es hier auf die Tagesordnung zu ziehen und sich darüber Gedanken zu machen. Wie können wir an einem Strang ziehen? Weil es geht nicht nur um äußere Sicherheit, sondern das betrifft die innere Sicherheit im Schengenraum und dass das nicht nur bequatscht werden muss, sondern dass wir handeln müssen." Der Attentäter in München kam aus Österreich und besorgte sich in seiner Heimat die Waffe. Die österreichische Regierung diskutiert nun über Gesetzesverschärfungen.