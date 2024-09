Versuchter Terroranschlag in München: Was bisher bekannt ist

Nach dem Schusswechsel in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München, bei dem Polizisten einen 18-jährigen Österreicher erschossen haben, erhärtet sich der Verdacht auf einen versuchten Terroranschlag. Was bisher bekannt ist.

Was ist passiert?

Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei alarmiert. Wie sich später herausstellte, feuerte ein Mann mit einer älteren Langwaffe auf das israelische Generalkonsulat. Beamte schossen nach Angaben der Polizei den Verdächtigen nieder. Zunächst teilte die Polizei mit, dieser sei schwer verletzt und befinde sich noch am Einsatzort. Kurz darauf gab Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bekannt, der Niedergeschossene sei tot.

Zahlreiche Polizisten waren vor Ort, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Polizei rief dazu auf, den Bereich von Briennerstraße und Karolinenplatz großräumig zu meiden. Dort seien Verkehrssperren errichtet worden. An den Straßensperren standen mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte.

Was ist bisher über den Tatverdächtigen bekannt?

Wie im Laufe des Tages bekannt wurde, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 2006 geborenen österreichischen Staatsangehörigen mit bosnischen Wurzeln. Er war demnach nicht in Deutschland, sondern in Österreich wohnhaft und soll erst vor Kurzem eingereist sein. Er lebte mit seinen Eltern in Neumarkt am Wallersee im Salzburger Land. Das Wohnhaus und angrenzende Gebäude wurden durch die österreichische Polizei durchsucht. Zur Sicherheit seien das Wohnhaus und die benachbarten Gebäude evakuiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Im Nachhinein habe aber sich herausgestellt, dass keine Gefahr bestanden habe.

Der BR erfuhr zudem aus Sicherheitskreisen, dass beim Täter dschihadistisches Material gefunden wurde. Auch habe er sich für Sprengstoff und Waffen interessiert, so die Salzburger Polizei. Demnach war vergangenes Jahr gegen ihn ermittelt und ein Waffenverbot verhängt worden. Dieses wäre noch bis mindestens Anfang 2028 in Kraft geblieben, hieß es von der Salzburger Polizei.

Die Tatsache, dass es sich um einen sehr jungen Tatverdächtigen handelt, bezeichnete der Sicherheitsexperte Peter Neumann vom King’s College in London als "bemerkenswert". Vorfälle mit jungen Tätern beobachte er "seit einiger Zeit mit großer Besorgnis", sagte er im Gespräch mit BR24. Ungefähr zwei Drittel der Terrorverdächtigen, die in den letzten zehn Monaten in Europa verhaftet wurden, seien Teenager unter 19 Jahren gewesen. "Deswegen müssen wir auch unsere Präventionsmaßnahmen, Psychologiemaßnahmen, Frühwarnsysteme viel stärker auf ganz, ganz junge Attentäter ausrichten", forderte der Experte.

Was ist über das Motiv bekannt?

Zu den Hintergründen der Tat laufen derzeit Ermittlungen.

2023 war der damals noch 17-jährige Tatverdächtige den Behörden bereits nach einer Drohung gegen Mitschüler und einer Körperverletzung aufgefallen. In diesem Zusammenhang sei ihm die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen worden, hieß es. Beim Täter wurde dschihadistisches Propagandamaterial entdeckt. Doch die Staatsanwaltschaft Salzburg habe die Ermittlungen im April 2023 eingestellt, so die Polizei. Der Grund wurde nicht genannt.

Nach BR-Informationen sympathisierte der Täter offenbar mit der Terrorgruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Die HTS konkurriert mit der Terrororganisation IS. Ihr wird eine Nähe zum Terrornetzwerk al-Quaida nachgesagt - auch wenn sie sich in den vergangenen Jahren distanzierte. Die HTS ist bis heute in Syrien aktiv - auch Kämpfer aus Bayern und anderen Teilen Deutschlands sind darunter. Im Messengerdienst Telegram verbreiten sie laut BR-Informationen massive antisemitische Propaganda.

Ob ein Zusammenhang zwischen dem Schusswechsel und der Veranstaltung zum Gedenken an das Olympia-Attentat besteht, ist noch unklar. Auf den Tag genau vor 52 Jahren ereignete sich das Attentat auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München. Auf jeden Fall hat die Polizei den Schutz für jüdische Einrichtungen intensiviert.

Wer ermittelt?

Das Verfahren wird von der Generalstaatsanwaltschaft München geführt - von der dort angesiedelten Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET). Nach derzeitigen Erkenntnissen gehe man bei dem Angriff des mit einem Gewehr bewaffneten 18-jährigen Österreichers von einem "Bezug zum Generalkonsulat des Staates Israel" aus, so Polizei und Generalstaatsanwaltschaft.

Der Freistaat habe sein Schutzversprechen, alle jüdische Einrichtungen vor Angriffen zu schützen, eingehalten, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Später bekräftige er im Interview mit BR24: Es sei "nun ganz eindeutig, dass das alles auf einen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hindeutet". Es würden vereinzelt noch Spuren aufgenommen, etwa werde an verschiedenen Gebäuden noch nach Einschusslöchern gesucht. Der Täter habe "eine ganze Reihe von Schüssen" abgegeben.

Die österreichischen Behörden forschten intensiv, am Wohnort des jungen Mannes im Salzburger Land fänden Vernehmungen statt. Es gelte zu klären, mit wem er in Kontakt gestanden habe und wie seine vermutete Radikalisierung sowie eine zunehmende Nähe zu islamistischen Terrororganisationen vonstatten gegangen sei.

Im Video: Das sagt Innenminister Herrmann