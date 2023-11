Verfassungsschutz: Akute Gefahr für Anschläge in Bayern

Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz geht von einer erhöhten Gefahr für islamistische Anschläge aus und hat deshalb seine Aufklärungsarbeit intensiviert. Das teilte die Behörde auf BR-Anfrage mit.

Man habe bereits vor dem terroristischen Angriff der Hamas auf israelisches Staatsgebiet eine hohe abstrakte Gefährdungslage für Bayern bezüglich islamistischer Attentate festgestellt.

Verschärfte Gefahr für Anschläge durch Nahost-Konflikt

Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten seien geeignet, die Sicherheitslage weiter zu verschärfen. "Insbesondere gehen nach hiesiger Einschätzung erhöhte Gefahren von emotionalisierten Einzelpersonen aus", warnt LfV-Präsident Burkhard Kröner.

Beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz wurde nach eigenen Angaben unmittelbar nach dem Terrorangriff am 7. Oktober eine Sonderarbeitsgruppe eingerichtet, die seitdem im engen Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden steht.

Der Fokus liege dabei auf dem Schutz jüdischer Bürgerinnen und Bürger sowie israelischer und jüdischer Einrichtungen. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hatte mittags in Berlin gewarnt, das Anschlagsrisiko in Deutschland habe "eine neue Qualität" erreicht.

Bundesverfassungsschutz: Gefahr so hoch wie lange nicht

Auch bundesweit wird die Gefahr für islamistisch motivierte Anschläge als erhöht eingestuft, gab das Bundesamt für Verfassungsschutz in Berlin am Mittwoch bekannt. "Die Gefahr ist real und so hoch wie seit langem nicht mehr", erklärte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Das Anschlagsrisiko habe "eine neue Qualität" erreicht. Man habe Erkenntnisse, dass islamistische Kreise seit längerem dezidiert Anschläge im Westen verüben wollen. Das könne auch in Deutschland jeden Tag passieren.

Auch nach Meinung des Bundesverfassungsschutzes habe die Gefahr durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas eine neue Qualität erreicht. Die Behörde arbeite "mit Hochdruck daran, um potenzielle Planungen gegen die Sicherheit von Jüdinnen und Juden, israelischen Einrichtungen, aber auch von Großveranstaltungen zu durchkreuzen".

Bereits Aufrufe zu Attentaten in Deutschland

Im dschihadistischen Spektrum habe es bereits "Aufrufe zu Attentaten" gegeben, und die Extremistengruppen al-Kaida und IS (Islamischer Staat) hätten an den Nahostkonflikt "angedockt". "Diese Gefahr trifft nun auf hoch emotionalisierte, durch Trigger-Ereignisse inspirierte Personen", warnte Haldenwang. "Dies kann zur Radikalisierung von allein handelnden Tätern führen, die 'weiche Ziele' mit einfachen Tatmitteln angreifen."

Die Gruppen seien erfolgreich dabei vorwiegend junge Menschen anzustacheln, indem sie die Opfer israelischer Bombardierung im Gazastreifen und die humanitäre Notlage in dem palästinensischen Gebiet als Teil einer vermeintlich anti-muslimischen westlichen Strategie darstellen.

Gemeinsames Feindbild: Israel und Judentum

Laut Haldenwang gibt es zunehmend Querverbindungen zwischen unterschiedlichen Extremistengruppen. Denn Islamisten, deutsche und türkische Links- und Rechtsextremisten und Anhänger extremistischer palästinensischer Organisationen hätten Israel und das Judentum als gemeinsames Feindbild.

Mit Informationen von dpa und AFP