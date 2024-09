Sicherheitspaket: Regierung legt Gesetzentwurf vor

Als Reaktion auf den Terroranschlag in Solingen mit drei Toten und acht Verletzten hat die Bundesregierung Ende August ein Sicherheitspaket angekündigt. Konkret soll das Waffenrecht verschärft werden. Es geht darum, Messer in vielen öffentlichen Bereichen zu verbieten. In Bayern etwa können Kommunen schon jetzt schneller Waffen - und Messerverbotszonen festsetzen.

Buschmann: Machen Abschiebungen leichter möglich

Nach den Plänen der Bundesregierung soll die Polizei jetzt mehr Befugnisse erhalten, etwa für verdachtsunabhängige Kontrollen in Bahnhöfen. Eine weitere Maßnahme ist auch der Umgang mit Asylbewerbern. "Wir machen Abschiebungen leichter möglich, Sozialleistungen für Dublin-Fälle werden gestrichen und der Heimaturlaub von Flüchtlingen führt zum Verlust des Schutzstatus", sagte Justizminister Marco Buschmann (FDP).

Gesetzentwurf soll schnell in Bundestag eingebracht werden

In der Nacht hat die Bundesregierung den Fraktionen von SPD, Grünen und FDP dazu eine sogenannte Formulierungshilfe geschickt. Das bestätigen das Innen- und das Justizministerium auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios. Die Fraktionen können den Text jetzt als Gesetzesvorhaben in den Bundestag einbringen. Und das sollte nach Ansicht von Justizminister Buschmann schnell passieren. Er hält eine Beratung des Gesetzentwurfs im Parlament bereits nächste Woche für möglich. Das sagte er der Nachrichtenagentur dpa: "In den vergangenen Tagen haben wir an der schnellen Umsetzung der Maßnahmen des Sicherheitspakets mit absolutem Hochdruck gearbeitet. Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber es hat sich gelohnt."

Tatverdächtiger von Solingen sollte eigentlich in Bulgarien sein

In Solingen hatte am 23. August ein Mann drei Menschen mit einem Messer getötet und weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, sitzt in Untersuchungshaft. Festgenommen wurde er erst am Abend des folgenden Tages, am 24. August. Der Mann hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, wo er zuerst EU-Boden betreten hatte. Seit der Tat wird breit über die Frage diskutiert, wie Anschläge dieser Art künftig verhindert werden können.

Mit Informationen von dpa.