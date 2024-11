U-Bahnchaos in München beim Champions-League-Spiel der Bayern

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) als Betreiberin der Münchner U-Bahn räumt am Tag danach chaotische Zustände am Rande des Champions League Spiels ein. Zu den Sperrungen der Bahnhöfe Marienplatz und Odeonsplatz durch die Feuerwehr nach dem Abbrennen von Pyrotechnik seien Stellwerksprobleme hinzugekommen.

Fans zünden Pyros - U-Bahn steht still

Fußballfans hatten vor dem Spiel des FC Bayern gegen Benfica Lissabon mehrere Bengalos im U-Bahnbereich gezündet, die Rauchmelder gaben Alarm. Die Polizei ermittelt jetzt gegen drei Fußballfans von Benfica Lissabon, die diese gestern am Marienplatz sowie in einer U-Bahn am Bahnhof Odeonsplatz und vor Beginn der Champions-League-Begegnung in der Fußballarena gezündet hatten. Deshalb mussten Fahrgäste die Waggons verlassen, und Bahnhöfe geräumt werden, die U-Bahn stellte den Betrieb ein. Wegen dieser Vorfälle und einer Stellwerkstörung bei der U-Bahn wurde das Spiel des FC Bayern gegen Lissabon 15 Minuten später als geplant angepfiffen.

Weiche nicht mehr ansteuerbar - Zwei Stunden Ausfall der U6

Denn auch nachdem sich der Rauch in der U-Bahn verzogen hatte, fuhr keine U6. Zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr ging nichts mehr zwischen den Stationen Studentenstadt und Garching, und das beim Andrang tausender Spielbesucher. Die U-Bahn-Leitstelle konnte das Stellwerk Kieferngarten nicht erreichen. Laut MVG-Sprecher Maximilian Kaltner konnten aufgrund der Elektronikstörung die Weichen nicht angesteuert werden. Spezialisten der Stadtwerke untersuchen die genaue Ursache.

Kritik von der Aktion Münchner Fahrgäste

Die Störung ist symptomatisch für die inzwischen zunehmend überlastete und reparaturanfällige Technik auf der ältesten Strecke der Münchner U-Bahn, der U6. Stefan Hofmeister von der Aktion Münchner Fahrgäste beklagt einen Sanierungsstau bei der Münchner U-Bahn. Er sagte dem BR, die Fahrgäste müssten noch mit vielen Ausfällen und Sperrungen in den nächsten Jahren rechnen. Instandhaltung sei vernachlässigt worden.

Großsanierung der U6 Richtung Klinikum Großhadern 2025

Schon vor zwei Jahren hatte es Sanierungsarbeiten auf der U6 gegeben. Die nächste von der MVG angekündigte Großsanierung betrifft den Südabschnitt der U6 Richtung Klinikum Großhadern mit mehr als 40 Maßnahmen, so MVG-Sprecher Kaltner. Damit will die MVG die Baumaßnahmen bündeln. Fahrgäste können in der Zeit einen Ersatzverkehr mit rund 30 Bussen benutzen, dazu muss die Verkehrsgesellschaft nach eigenen Angaben 25 Busse anmieten.

Zum Champions-League-Finale soll die U6 funktionieren

Die Maßnahmen, angefangen mit dem Tausch einer Weiche am Bahnhof Implerstraße im nächsten Februar, sollen Ende Mai fertig sein. Am 31.05. beim Champions-League-Finale "dahoam" soll die An- und Abreise der Fans mit der U-Bahn nach Fröttmaning gut laufen. Dass dann auch die Stars des FC Bayern auflaufen werden, hoffen die Fans.