Todesfall überschattet glanzlosen FC-Bayern-Sieg gegen Benfica

Nach zwei Niederlagen zuletzt in der Champions League hat der FC Bayern wieder gewonnen. Die Münchner besiegten vor heimischem Publikum Benfica Lissabon mit 1:0 (0:0) und stehen damit bei sechs Punkten aus vier Spielen. Jamal Musiala sorgte mit dem einzigen Tor des Abends für einen glanzlosen Pflichtsieg gegen die Portugiesen.

Verspäteter Anpfiff und Todesfall auf der Tribüne

Vincent Kompany stellte sein Team im Vergleich zum 3:0 gegen Union Berlin am Samstag auf zwei Positionen verändert auf. Statt Guerreiro und Coman (beide Bank) begannen Laimer und Gnabry. Das Spiel startete außerdem mit 15 Minuten Verspätung, weil es nach einem Feuerwehreinsatz am Odeonsplatz Probleme mit der Anreise gegeben hatte.

Zudem wurde die Partie von einem Notarzteinsatz überschattet. Auf der Tribüne musste ein Fan noch im Stadion mehrfach reanimiert werden. Aus Respekt stellten die Fans der Münchner im Laufe der ersten Halbzeit den Support ein. Weit nach Mitternacht gab der Verein bekannt, dass der Zuschauer auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben sei.

Musiala erlöst den FC Bayern in Halbzeit zwei

Die Hausherren waren von Beginn an das spielbestimmende Team, ohne wirklich gefährlich zu werden. Nach einer halben Stunde war Harry Kanes Abschluss zu schwach, um Benfica-Schlussmann Anatoly Trubin in Gefahr zu bringen (33.). Sechs Minuten später war es deutlich knapper. Erst donnerte Kane den Ball aus spitzem Winkel genau auf Trubin, bei Olises Nachschuss riss der Ukrainer blitzschnell den rechten Arm hoch und parierte aus kurzer Distanz (39.). Torlos ging es in die Pause.

Aus der Halbzeit kamen die Münchner mit viel Druck. Nach wenigen Sekunden holte Kane einen Freistoß an der Strafraumkante heraus. Zauberfuß Olise geriet die Ausführung aber zu zentral (47.). Zehn Minuten später verzog Joao Palhinha von der Strafraumgrenze (58.) und auch Konrad Laimer war nicht erfolgreich (58.). Doch mit zunehmender Spieldauer wurde der FC Bayern immer gefährlicher. Trubin konnte einen Distanzkracher von Leroy Sané gerade noch über die Latte lenken (64.), drei Minuten später war er aber machtlos. Nach schönem Chipball von Sané legte Kane per Kopf quer auf Jamal Musiala. Der 21-Jährige traf ebenfalls per Kopf in die Maschen.

Zu Beginn der Schlussphase hätte Musiala beinahe seinen Doppelpack geschnürt, vergab aber aus spitzem Winkel das 2:0 (76.). Die Münchner liefen in der Folge an, wurden aber nicht mehr wirklich gefährlich. So blieb es am Ende beim glanzlosen Pflichtsieg des FC Bayern.