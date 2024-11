FC Bayern nach CL-Pflichtsieg: "1:0 sind die schönsten Siege"

"Sehr viel Geduld" brauchten Joshua Kimmich und der FC Bayern, um Benfica Lissabon mit 1:0 zu besiegen und damit den zweiten Sieg in dieser Champions-League-Saison zu feiern. Über die gesamten 90 Minuten waren die Münchner feldüberlegen, brachten das Tor der Portugiesen aber nur selten ernsthaft in Gefahr. So blieb Jamal Musiala der einzige Torschütze des Abends.

Musialas neue Kopfballstärke erlöst den FC Bayern

Der 21-Jährige traf nach Kopfballvorlage von Harry Kane und wunderte sich danach selbst, dass ihm schon wieder ein Kopfballtreffer gelungen war. Zuletzt war er schon gegen Bochum per Kopf erfolgreich gewesen. "Ich weiß nicht, was mit meinem Kopfball gerade los ist", scherzte Musiala nach Abpfiff und machte den Ball verantwortlich: "Der ist jetzt ein paarmal mir gut auf den Kopf gefallen. Ich versuche immer, in gute Positionen zu kommen und hoffentlich einfache Tore zu machen."

Später verpasste er sogar seinen Doppelpack. Der Start in die Partie war für seine Teamkollegen und ihn aber schwer gewesen, gab Musiala zu. "Wir alle wussten, dass wir das Spiel gewinnen müssen. Wir sind ein bisschen schwer ins Spiel gekommen." Mit einer Niederlage hätten sich sämtliche Hoffnungen, sich über die Top 8 direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren, vermutlich erledigt gehabt. Deshalb wollte der Mann des Abends auch eher das Positive sehen. "Wir müssen weiter Geduld haben. Wir werden nicht jedes Spiel 4- oder 5:0 gewinnen. Manchmal reicht auch ein 1:0."

Benficas Fünferkette macht FC Bayern das Leben schwer

Dass es kein Spaziergang für die Münchner werden könnte, war Joshua Kimmich klar, als er die Aufstellung von Benfica-Trainer Bruno Lage gesehen hatte. Der Portugiese schickte seine Mannschaft in einer Fünferkette aufs Feld, platzierte davor drei Mittelfeldspieler und blockierte damit das Zentrum. "Das hatten wir nicht erwartet. Dementsprechend wurde es zum Geduldspiel", sagte Kimmich nach Abpfiff in den Katakomben der Münchner Arena.

Doch anders als noch bei der Niederlage bei Aston Villa ließen sich die Hausherren nicht so leicht auskontern. Nur einen Schuss gab Benfica in den 90 Minuten ab. "Man merkt, dass alle mitarbeiten und hungrig sind, das Tor zu verteidigen", freute sich Kimmich und sprach ein Sonderlob an Harry Kane aus: "Wenn wir die Videoanalyse machen und sehen, wie der Harry nach hinten arbeitet, dann ist das schon ein Schlüssel."

Kompany: Knapper Sieg wichtig für die Mannschaft

Insgesamt war die Stimmung bei den Münchnern gut, auch wenn es "nur" zu einem knappen 1:0 gereicht hatte. "1:0 sind die schönsten Siege", zeigte sich Max Eberl zufrieden mit dem Ergebnis. Auch Trainer Vincent Kompany befand, dass diese Art zu gewinnen, "auch mal wichtig für die Mannschaft" gewesen sei. Der Coach freute sich vor allem darüber, wie sein Team dieses "Geduldsspiel" angenommen hatte: "Wir wissen, wenn wir richtig gut drauf sind, können wir auch in den ersten fünf Minuten ein Tor machen. Das war nicht der Fall und dann musst du ruhig bleiben. Das haben wir richtig gut gemacht."