Münchner Runde live: Autoindustrie in der Krise

Kaum ein Tag ohne neue Hiobsbotschaft für die Beschäftigten aus der deutschen Autoindustrie: Absatzmangel, Rückrufe, Streiks, Personalabbau. Dabei ist die Autoindustrie die Schlüsselindustrie in Deutschland und einer der wichtigsten Pfeiler der bayerischen Wirtschaft.

Große Herausforderungen: Elektrowende und Wettbewerb mit China

Die Autobranche in Deutschland steht vor einer der größten Herausforderungen ihrer Geschichte: Der Wandel hin zur Elektromobilität – dazu kommt der globale Wettbewerb, vor allem mit China. Sind die Sorgen um den Verlust von Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche Krise berechtigt?

Während Autobauer immer noch mit Rekordumsätzen glänzen, kämpfen viele Zulieferer um ihre Existenz. Steuert Bayern auf eine Jobkrise zu? Was bedeutet das für unseren Wirtschaftsstandort? Und wie können Politik und Wirtschaft gegensteuern?

Die Münchner Runde diskutiert

Darüber diskutieren in der Münchner Runde am 9.10.2024 um 20:15 Uhr: Hubert Aiwanger, Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Prof. Dr. Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft, Gisela Sengl, Landesvorsitzende BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Bayern, Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Horst Ott, Bezirksleiter IG Metall Bayern und Florian Huettl, Opel-CEO.

Moderiert wird die Live-Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.