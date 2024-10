Ex-Hurrikan Kirk sorgt am Donnerstag für Herbststurm in Bayern

Momentan zieht Ex Hurrikan Kirk nördlich der Azoren über den Atlantik ostwärts. Am Mittwochabend trifft er als Sturmtief mit einem Luftdruck von etwa 985 hPa an der nördlichen Biskaya, zwischen Nantes und Bordeaux, auf das europäische Festland. Im Laufe der Nacht verlagert sich Kirk ostnordostwärts und erreicht in den Morgenstunden des Donnerstags das Rhein-Main-Gebiet und zieht bis zum frühen Nachmittag weiter über Sachsen, Thüringen und das südliche Brandenburg in den Westen Polens.

Vorhersage für den Freistaat: So wird das Wetter an Ihrem Ort

Die genaue Zugbahn wird derzeit von den Wettermodellen noch leicht unterschiedlich berechnet. Kleine Änderungen in der Zugbahn oder Änderung der Intensität des Tiefs können zu Änderungen bei der räumlichen Verteilung des Sturmfelds und dessen Intensität führen.

Sturmfeld erreicht Bayern mit Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h

Nach derzeitigem Stand frischt in der Nacht zu Donnerstag und Donnerstagfrüh von Frankreich her der Wind im Süden von Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg stürmisch auf. Das Sturmfeld erreicht am frühen Vormittag von Westen her Bayern und zieht bis Donnerstagspätnachmittags über den Freistaat ostwärts hinweg. Dabei kommt es in Bayern verbreitet zu stürmischen Böen oder einzelnen Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis 80 km/h.

Ganz vereinzelt sind, vor allem in Verbindung mit Schauern oder Gewittern durch zusätzlichen vertikalen Impulstransport, auch Böen um 90 km/h nicht auszuschließen. In den Hochlagen der Alpen sind orkanartigen Böen und Orkanböen möglich. So schnell der Wind am Donnerstag stürmisch auffrischt, so schnell lässt der Wind auch wieder nach.

Mögliche Gefahren: Abbrechende Äste, entwurzelte Bäume

Auch wenn es nach dem milden Wochenstart nicht die große, gefährliche Sturmwetterlage wird, reichen die Windgeschwindigkeiten aus, dass einzelne, derzeit noch nahezu vollbelaubte Bäume entwurzelt werden oder zahlreiche Äste abbrechen können.

Möglicherweise kommt es dadurch im Bahn- und Straßenverkehr örtlich zu Behinderungen. Auch Dachziegel können herunterfallen, Bauzäune oder andere lose Gegenstände umher geweht werden. Ebenso sollte von Waldspaziergängen während des Sturms abgesehen werden.

Unbeständig mit Schauern

Dazu herrscht am Donnerstag in Bayern wolkenreiches Wetter mit gebietsweise schauerartigen Regenfällen, in Richtung Alpen fällt mitunter teils länger anhaltend Regen. Mit Höchstwerten von 12 bis 16 Grad entsprechen die Temperaturen der Jahreszeit.