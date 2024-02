München beschließt neues Kita-Fördermodell - Eltern entlastet

In München tritt am 1. September ein neues Kita-Fördermodell in Kraft. Der Kindergartenplatz soll dabei weiterhin kostenlos bleiben - sofern der jeweilige Kita-Träger dem neuen Fördermodell beitritt. Auch Krippen- und Hortplätze sollen weiterhin für alle Eltern bezahlbar bleiben. Durch Geschwisterrabatte und mögliche Unterstützungsleistungen des Sozialreferats könnte es für manche Familien sogar günstiger werden als bisher. Münchnerinnen und Münchner, die Sozialleistungen beziehen oder Inhaber des München-Passes sind, sind von allen Kosten befreit.

170 Millionen Euro, um Eltern zu entlasten

In einer Modellrechnung der Stadt müsste beispielsweise eine Familie mit zwei Kindern im Krippen- und Kindergartenalter mit einer Buchungszeit von sieben bis acht Stunden in Zukunft 99 Euro monatlich bezahlen.

Eine Familie mit drei Kindern, davon ein Schulkind mit und eines ohne Hort sowie ein Krippenkind, jeweils mit einer Buchungszeit von fünf bis sechs Stunden, müsste aufgrund der Geschwisterregelung nur 69,50 Euro monatlich bezahlen.

Insgesamt stellt die Stadt München 170 Millionen Euro für die Förderung der Kitas zur Verfügung.

Stadt hofft, dass auch private Kitas mitmachen

Einsteigen ins geplante Defizitausgleichsverfahren können alle in München ansässigen Kindertageseinrichtungen - egal, ob die Träger Wohlfahrtsverbände, privat-gewerblich oder auch Eltern-Kind-Initiativen sind. Voraussetzung ist vor allem, dass die Einrichtungen nach der gesetzlichen Förderung grundsätzlich förderfähig sind. Die Entscheidung zur Teilnahme liegt allein beim jeweiligen Träger.

Private gemeinnützige Träger wie Diakonie, Arbeiterwohlfahrt oder Paritätischer Wohlfahrtsverband blicken "positiv abwartend" auf das neue Fördermodell. Im BR24-Interview zeigten sich zwei Vertreterinnen erfreut über die konstruktiven Diskussionen mit den Stadtratsmitgliedern - mit dem Ziel, gemeinsam um gute Lösungen für die Kinder zu ringen. Zwei Knackpunkte gebe es aus Sicht der freien Wohlfahrt aber noch: Bei den Verpflegungsentgelten und der Verwaltungskostenpauschale müsse nachgebessert werden, so die Forderung.

Gewinnerzielung oder Bildungseinrichtung für Kinder?

Der Dachverband privater Kitas hingegen hatte vor der Umstellung gewarnt und den Verlust zahlreicher Plätze beziehungsweise horrende Gebühren für die Eltern in Aussicht gestellt. Vereinfacht gesagt geht es bei dem neuen Förderverfahren darum, dass die Träger zusätzlich zur staatlichen Förderung Kosten etwa für Personal oder Miete von der Stadt ausgeglichen bekommen. Um keinen Anreiz für höhere Gebühren zu schaffen, sollen zugleich etwaige Gewinne von der Förderung abgezogen werden.

Dadurch lohne sich der Betrieb einer Kita wirtschaftlich kaum mehr, kritisierte der Dachverband Bayerischer Träger für Kindertageseinrichtungen. Dessen Vorsitzender Benjamin Tajedini sagte, ein Großteil der privaten Träger werde deshalb wohl nicht in das neue Fördermodell wechseln. Dann aber müssten sie die Elterngebühren für die bislang rund 7.500 durch das alte Modell geförderten Plätze stark erhöhen - auf rund 1.200 Euro für einen Vollzeitplatz in einer Krippe und 800 Euro in einem Kindergarten.

Bisherige Münchner Förderformel laut Verwaltungsgericht rechtswidrig

Aktuell werden 618 Kindertageseinrichtungen in München auf Basis der Münchner Förderformel bezuschusst. Dank der städtischen Förderung von jährlich rund 170 Millionen Euro bekommen etwa 83 Prozent aller Münchner Kita-Kinder eine kostenlose oder sehr günstige Betreuung. Auch mit dem neuen Modell soll erreicht werden, dass viele Familien durch niedrige Gebühren indirekt von der Förderung der Träger profitieren und somit Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit geschaffen werden, hieß es nach der Entscheidung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss sowie des Bildungsausschusses.

Nötig geworden war die Erarbeitung des neuen Förderkonzeptes wegen einer Klage eines privaten Kita-Trägers. Im Zuge dessen hatte das Verwaltungsgericht München festgestellt, dass die bisherige städtische Förderung rechtswidrig sei. Das neue Defizitausgleichsmodell soll nach Zustimmung der Vollversammlung des Stadtrates ab 1. September 2024 in Kraft treten.