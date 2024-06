Möglicher Bombenfund in München: Die wichtigsten Infos

Wie lange dauert die Entschärfung?

Die Bombenentschärfung würde am Samstag um die Mittagszeit beginnen und kann mehrere Stunden dauern. Wann die Anwohner zurückkönnen, wird sich zeigen: "Sobald Feuerwehr und Polizei darüber informieren, dass die Sperrung aufgehoben ist, können Sie zurück in Ihre Wohnung bzw. an Ihren Arbeitsplatz", heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. "Das Ende der Sperrung wird über Rundfunk und in den Sozialen Medien der Feuerwehr München (#Donnersbergerbruecke) bekannt gegeben."

Fern- und Nahverkehr: Was müssen Zugreisende beachten?

Alle Züge, die vom Münchner Hauptbahnhof kommen oder ihn ansteuern, müssen über die Schienen unter der Donnersberger Brücke fahren. Kommt es zu einer Entschärfung samt Sperrkreis, wäre der Bahnverkehr am Samstag deshalb bayernweit beeinträchtigt. Alle Züge, die normalerweise von und nach München verkehren, würden im Zeitraum der Entschärfung den Münchner Hauptbahnhof nicht anfahren. Sie sollen an verschiedenen Bahnhöfen in München und dem weiteren Umland enden.

Stellenweise kann es auch in anderen Teilen Bayerns zu Einschränkungen kommen, weil dort weniger Züge fahren können. Das liegt daran, dass die Deutsche Bahn bei einer Entschärfung ihre Betriebszentrale räumen müsste. Die Bahn will über mögliche Einschränkungen am Freitagabend informieren.

Schon jetzt ist klar: Die Münchner S-Bahn fährt am Samstag mit einem eingeschränkten Sonderfahrplan. Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr fahren auf der gesamten Stammstrecke sowie bis Moosach, Allach und Siemenswerke keine S-Bahnen. Auf den westlichen S-Bahn-Ästen fahren die Züge nur alle 20 bis 60 Minuten. Im Osten der Stadt fahren die Bahnen bis Ostbahnhof beziehungsweise Giesing regulär. Stellenweise soll es Ersatzbusse geben. Gäbe es keine Entschärfung, will die Bahn am Samstag einzelne zusätzliche Fahrten auf der Stammstrecke und in den Außenbereichen anbieten.

Was ist mit U-Bahn, Bussen und Tram?

Inwiefern Busse und Tram-Linien betroffen sind, hinge vom letztlichen Sperrkreis ab. Sollte es zu einer Entschärfung kommen, müssten laut einem Sprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) einige Buslinien umgeleitet sowie die Tramlinien 18 und 19 unterbrochen werden. Die U-Bahn dürfte laut dem MVG-Sprecher nicht betroffen sein.

Welche Straßen sind betroffen?

Das hängt ebenfalls davon ab, für welchen Sperrkreis sich die Einsatzkräfte im Fall einer Entschärfung entscheiden. In jedem Fall wäre die Donnersberger Brücke selbst nicht passierbar, zudem höchstwahrscheinlich Teile der Arnulfstraße und der Landsberger Straße.

Bei einer Entschärfung würden auch Teile des Mittleren Rings gesperrt. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte bei einem Bombenfund daher im Zweifel am Samstag das betroffene Gebiet in der Münchner Innenstadt weiträumig meiden.

Wo gibt es weitere Informationen?

Zum einen im Presseportal der Feuerwehr München, zum anderen auf der Homepage der Stadt München (jeweils externer Link). Auch ein Bürgertelefon ist bis einschließlich Samstag eingerichtet: 089/2353-55555.

Warum ist der Fundort besonders unglücklich?

Die Donnersberger Brücke ist eine der wichtigsten Brücken in der Münchner Innenstadt und ein zentraler Verkehrsknotenpunkt. Entsprechend größer sind die Einschränkungen im Fall eines Bombenfunds im Vergleich zu einer Entschärfung auf einem unbewohnten Baugebiet außerhalb der Stadt.

Bereits vor zweieinhalb Jahren stießen Bauarbeiter auf der Baustelle für die zweite Stammstrecke an der Donnersberger Brücke auf einen Blindgänger. Damals detonierte die Fliegerbombe, es gab mehrere Verletzte. Die Explosion richtete laut der Polizei rund fünf Millionen Euro Sachschaden an.

Warum dauert es einige Tage bis zur Gewissheit?

Die Sondierung ist aufwändig, es müssen mehrere Löcher gebohrt werden. Experten werten dann die Ergebnisse der vorgenommenen Messungen aus. Am Freitag sollen Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes das Fundstück ausgraben und begutachten. Auch das dauert Zeit.